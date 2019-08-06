Принц Уильям пытался отговорить Гарри от женитьбы на Меган Маркл



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Принц Уильям и Кейт Миддлтон

Быстротечный роман Гарри с американской актрисой вызывал опасения принца Уильяма

37-летний герцог Кембриджский, принц Уильям уговаривал младшего брата последовать его примеру в вопросах брака. Наследник британского престола дважды прекращал отношения с Кейт Миддлтон, чтобы проверить чувства. В итоге Уильям женился на Кейт спустя десять лет после того, как встретил ее в университете. По словам эксперта, к тому моменту он был убежден, что сможет выполнить свои обязательства и брак с Кейт станет крепким.

«Отношения с Кейт продолжались в течение многих лет. Он спрашивал себя, будут ли эти отношения длиться на расстоянии. Он не хотел, чтобы брак распался. Они провели немного времени порознь, прежде чем окончательно сойтись», – рассказала Анджела Моллард.

Когда Гарри заявил о романе со звездой сериала «Форс-мажоры», Уильям уговаривал его не спешить. Однако это вызывало только раздражение у влюбленного принца. «Для старшего брата вполне естественно переживать за младшего и пытаться с ним поговорить. Уильям был сильно обеспокоен тем, что Гарри не знал Меган достаточно долго и что они хотят пожениться так скоро», — цитирует Daily Express Анджелу.