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    Жизнь

    Принц Уильям пытался отговорить Гарри от женитьбы на Меган Маркл

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    Принц Уильям и Кейт Миддлтон - Принц Уильям пытался отговорить Гарри от женитьбы на Меган Маркл
    Принц Уильям и Кейт Миддлтон

    Быстротечный роман Гарри с американской актрисой вызывал опасения принца Уильяма

    37-летний герцог Кембриджский, принц Уильям уговаривал младшего брата последовать его примеру в вопросах брака.  Наследник британского престола дважды прекращал отношения с Кейт Миддлтон, чтобы проверить чувства. В итоге Уильям женился на Кейт спустя десять лет после того, как встретил ее в университете. По словам эксперта, к тому моменту он был убежден, что сможет выполнить свои обязательства и брак с Кейт станет крепким.

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    Принц Уильям пытался отговорить Гарри от женитьбы на Меган Маркл
    Принц Уильям пытался отговорить Гарри от женитьбы на Меган Маркл
    Принц Уильям пытался отговорить Гарри от женитьбы на Меган Маркл
    Принц Уильям пытался отговорить Гарри от женитьбы на Меган Маркл
    Принц Уильям пытался отговорить Гарри от женитьбы на Меган Маркл
    Принц Уильям пытался отговорить Гарри от женитьбы на Меган Маркл
    Принц Уильям пытался отговорить Гарри от женитьбы на Меган Маркл
    Принц Уильям пытался отговорить Гарри от женитьбы на Меган Маркл
    Принц Уильям пытался отговорить Гарри от женитьбы на Меган Маркл
    Принц Уильям пытался отговорить Гарри от женитьбы на Меган Маркл
    Принц Уильям пытался отговорить Гарри от женитьбы на Меган Маркл
    Принц Уильям пытался отговорить Гарри от женитьбы на Меган Маркл
    Принц Уильям пытался отговорить Гарри от женитьбы на Меган Маркл
    Принц Уильям пытался отговорить Гарри от женитьбы на Меган Маркл
    Принц Уильям пытался отговорить Гарри от женитьбы на Меган Маркл

    «Отношения с Кейт продолжались в течение многих лет. Он спрашивал себя, будут ли эти отношения длиться на расстоянии. Он не хотел, чтобы брак распался. Они провели немного времени порознь, прежде чем окончательно сойтись», – рассказала Анджела Моллард.

    Когда Гарри заявил о романе со звездой сериала «Форс-мажоры», Уильям уговаривал его не спешить. Однако это вызывало только раздражение у влюбленного принца. «Для старшего брата вполне естественно переживать за младшего и пытаться с ним поговорить. Уильям был сильно обеспокоен тем, что Гарри не знал Меган достаточно долго и что они хотят пожениться так скоро», — цитирует Daily Express Анджелу.

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    Кейт Миддлтон Принц Уильям
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