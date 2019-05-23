Принц Уильям рассекретил, как ласково называет 4-летнюю принцессу Шарлотту



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Кейт Миддлтон и принцесса Шарлотта

В королевской семье прозвища есть у всех самых маленьких ее членов

После того как в сети появилось милое видео с принцами Уильямом и Джорджем, общественность принялась обсуждать забавный диалог, случившийся между 36-летним отцом и его пятилетним сыном (тогда старший сын герцога и герцогини Кембриджских высоко оценил работу своей матери).

Теперь же внимание публики привлек другой эпизод, а именно момент, когда принц Уильям обратился к своей четырехлетней дочери принцессе Шарлотте. В ролике он назвал ее не по имени, а использовал слово Mignonette, что переводится с английского как резеда.

Слово «mignonette» происходит от французского «mignon», что означает милый, хорошенький, славный. Mignonette - не единственное прозвище девочки. Так, в марте Кейт Миддлтон проболталась, что ласково зовет свою дочь Лотти.