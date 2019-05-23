  1. Головна
  2. Скотч
  3. Жизнь

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Жизнь

    Принц Уильям рассекретил, как ласково называет 4-летнюю принцессу Шарлотту

    • Розсилка
    Кейт Миддлтон и принцесса Шарлотта - Принц Уильям рассекретил, как ласково называет 4-летнюю принцессу Шарлотту
    Кейт Миддлтон и принцесса Шарлотта

    В королевской семье прозвища есть у всех самых маленьких ее членов

    После того как в сети появилось милое видео с принцами Уильямом и Джорджем, общественность принялась обсуждать забавный диалог, случившийся между 36-летним отцом и его пятилетним сыном (тогда старший сын герцога и герцогини Кембриджских высоко оценил работу своей матери).

    Теперь же внимание публики привлек другой эпизод, а именно момент, когда принц Уильям обратился к своей четырехлетней дочери принцессе Шарлотте. В ролике он назвал ее не по имени, а использовал слово Mignonette, что переводится с английского как резеда.

    1 з 16
    на весь екран згорнути
    Принц Уильям рассекретил, как ласково называет 4-летнюю принцессу Шарлотту
    Принц Уильям рассекретил, как ласково называет 4-летнюю принцессу Шарлотту
    Принц Уильям рассекретил, как ласково называет 4-летнюю принцессу Шарлотту
    Принц Уильям рассекретил, как ласково называет 4-летнюю принцессу Шарлотту
    Принц Уильям рассекретил, как ласково называет 4-летнюю принцессу Шарлотту
    Принц Уильям рассекретил, как ласково называет 4-летнюю принцессу Шарлотту
    Принц Уильям рассекретил, как ласково называет 4-летнюю принцессу Шарлотту
    Принц Уильям рассекретил, как ласково называет 4-летнюю принцессу Шарлотту
    Принц Уильям рассекретил, как ласково называет 4-летнюю принцессу Шарлотту
    Принц Уильям рассекретил, как ласково называет 4-летнюю принцессу Шарлотту
    Принц Уильям рассекретил, как ласково называет 4-летнюю принцессу Шарлотту
    Принц Уильям рассекретил, как ласково называет 4-летнюю принцессу Шарлотту
    Принц Уильям рассекретил, как ласково называет 4-летнюю принцессу Шарлотту
    Принц Уильям рассекретил, как ласково называет 4-летнюю принцессу Шарлотту
    Принц Уильям рассекретил, как ласково называет 4-летнюю принцессу Шарлотту

    Слово «mignonette» происходит от французского «mignon», что означает милый, хорошенький, славный. Mignonette - не единственное прозвище девочки. Так, в марте Кейт Миддлтон проболталась, что ласково зовет свою дочь Лотти.

     Читайте также: Канны-2019: все звезды на премьере фильма «Однажды в Голливуде»
    Кейт Миддлтон Принц Уильям
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ