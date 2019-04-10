Принца Уильяма обвиняют в измене Кейт Миддлтон



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Принц Уильям и Кейт Миддлтон

Адвокаты принца Уильяма подадут судебный иск против британских СМИ за распространение недостоверной информации

Британские таблоиды утверждают, что принц Уильям изменяет Кейт Миддлтон. По информации The Sun, у герцога роман с близкой подругой Кейт Роуз Ханбери!

Роуз - бывшая модель, и их дружбе с Кейт уже больше 10 лет: в 2011-м Ханбери, кстати, была в списке приглашенных звезд на свадьбе герцогов, а еще их часто видели вместе на светских мероприятиях.

Особняк Роуз находится в нескольких милях от резиденции Кейт и Уильяма, и, как сообщают инсайдеры, она часто видится с герцогом. «Их встречи носят далеко не дружеский характер, хотя и у Роуз, и у Уильяма есть благоверные», - заявил источник из их окружения.

Говорят, когда Кейт впервые заподозрила связь супруга с Роуз, она запретила ему общаться с ней и потребовала полностью разорвать отношения даже с ее мужем Дэвидом Роксэведжем. Сам Уильям, конечно, все отрицал и пытался помирить бывших подруг: «Однако Кейт ясно дала понять, что больше не хочет их видеть, и желает, чтобы Уильям исключил их из круга близких людей, несмотря на их высокий социальный статус», - поделился инсайдер.

И во дворце, кстати, уже прокомментировали эти слухи. Адвокаты принца Уильяма заявили изданию Daily Beast, что подадут судебный иск против британских СМИ за распространение недостоверной информации: «В дополнение к тому, что это ложные спекуляции, их публикация в отношении частной жизни наших клиентов также представляет собой нарушение их частной жизни в соответствии со статьей 8 Европейской конвенции о правах человека».