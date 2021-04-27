Блогерша показывает на себе, как фигуру меняет правильный свет, поза и одежда (фото)

Правильная поза — залог успеха

Современный Инстаграм — это уже не то, что было несколько лет назад. Если раньше блогеры во всем старались быть идеальными и вылизывали каждую свою фотографию, доводя ее до совершенства, то сейчас все поменялось. Все больше и больше инфлюенсеров делятся правдивыми моментами из своей жизни и не пытаются отфотошопить свои снимки, чтобы скрыть малейший изъян. Одна из таких любительниц правды — Джорджи Кларк.

Сейчас у девушки более 650000 подписчиков, которым девушка рассказывает о том, как важно любить себя и свое тело. Также она делится моментами из своей жизни и рассказывает о закулисье жизни блогеров.

Джорджи часто показывает подписчикам, что идеальные тела девушек из Инстаграма в жизни выглядят немного не так

«Фотографии, которые постят инфлюенсеры, не отображают реальность. Это всего лишь один снимок, который они выбирают из сотен. Затем его обрабатывают в приложениях, чтобы сделать его идеальным. Вы не можете сравнивать себя с этой «идеальной» фотографией, которую видите в Инстаграме. Потому что в реальной жизни все выглядит не так!».

Ранее «Скотч» сообщал, что брак певца Дзидзьо трещит по швам. Супруги уже девять месяцев не живут вместе.

«Тема сложная. Мы договорились развестись. Давно уже. Поэтому, мы только хотим это сделать красиво. Мы это приняли трезво, разумно, обдумывали и поняли, что это будет лучше», – заявил артист.

Также знаменитость ответил на упреки бывшей возлюбленной в том, что он не хотел детей и намеки на то, что Михаил Хома ей изменял.