Пять лайфхаков для тех, кто постоянно мерзнет

Закаливание — отличный способ не только меньше мерзнуть

Некоторых людей от зимних холодов не спасают даже самые толстые и теплые пуховики. Они все равно продолжают мерзнуть, и каждый выход на улицу сравним для них с выходом в открытый космос.

Специально для тех, кто, выходя на улицу, сразу же превращается в ледышку, мы нашли несколько лайфхаков, которые помогут меньше мерзнуть и проще относиться к зиме.

Закаляйтесь

Закаливание — отличный способ не только меньше мерзнуть, но и укрепить иммунитет. Главное — начинать закаляться только в здоровом состоянии и все делать постепенно, без внезапных выливаний ведер ледяной воды себе на голову. Начните принимать контрастный душ, постепенно снижая температуру холодной воды, или несколько раз в неделю ходите в бассейн. Если начнете регулярно закалять собственный организм, со временем будете намного проще относиться к холодам. Возможно, они вам еще и понравятся, и вы начнете устраивать заплывы в проруби посреди зимы.

Ешьте перед выходом на улицу

Не стоит выходить на улицу голодным. Организму нужно больше энергии на обогрев, а еда — ее главный источник. Поэтому перед тем, как отправиться на мороз, обязательно нужно поесть. Лучше всего, чтобы ваш прием пищи состоял из продуктов, богатых медленными углеводами, клетчаткой и белком. Это могут быть крупы (гречка, перловка, киноа, коричневый рис), курица, рыба, зелень, овощи и так далее.

Не сидите на строгих диетах

Здесь работает тот же принцип, что и в предыдущем пункте. Сидя на строгой диете, вы лишаете себя необходимой энергии и в результате мерзнете больше. Кроме того, некоторые диеты могут привести к дефициту железа, из-за чего вы тоже будете острее реагировать на холод.

Берите термос на прогулку

Если вы идете на прогулку, берите с собой термос с чем-нибудь теплым (не обжигающе горячим): чаем, какао, молоком, даже супом, если хочется. Теплый термос будет не только отлично греть руки, которые в мороз замерзают быстрее всего, но и обеспечит вас теплом изнутри. А если возьмете суп, то еще и энергией запасетесь — тройная польза.

Не носите тесную обувь

Обувь на любой сезон должна быть вам по размеру, но зимой можно взять ботинки на размер больше, но ни в коем случае не меньше. В тесной обуви ваши ноги мгновенно заледенеют и даже в теплом помещении еще долго будут отогреваться. Поэтому берите идеально подходящие вам по размеру ботинки или немного свободнее, чтобы во время сильных морозов можно было надеть шерстяные носки или положить внутрь теплые стельки.

Немного постойте в подъезде

Не выскакивайте из теплой квартиры на морозный воздух сразу же, особенно если у вас проблемы с сосудами и давлением. Вы не только быстрее замерзнете, но еще и почувствуете недомогание. Из-за резкого перепада температур могут возникнуть головокружение, кровотечение из носа, затрудненное дыхание и так далее. Постойте пару минут в подъезде (конечно, если живете в многоквартирном доме), прежде чем выйти на мороз. Температура воздуха в подъезде — нечто среднее между квартирой и улицей, поэтому вы сможете немного привыкнуть к прохладе и, выйдя наружу, будете мерзнуть меньше.

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