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    Жизнь

    Этой бабушке никто не верит, сколько ей на самом деле лет. Она выглядит ровесницей своего сына

    • Розсилка
    Этой бабушке никто не верит, сколько ей на самом деле лет. Она выглядит ровесницей своего сына
    instagram.com/puspadewihc/

    Красавица следует нескольким простым, но важным правилам

    Пуспа Деви из Джакарты, Индонезия, нередко слышит комплименты в свой адрес. И это неудивительно, ведь она выглядит как молодая цветущая девушка с идеальной кожей и спортивной фигурой. Однако осенью Деви исполнилось 53 года.

    Брюнетка замужем уже 26 лет. Недавно она поделилась в Инстаграме коллажем, где предстала вместе с супругом, который старше ее на три года. Первый снимок был сделан 27 лет назад, когда влюбленные еще встречались, второй — в 2020-м, когда уже стали бабушкой и дедушкой. И, по мнению пользователей, Деви все еще выглядит так, словно ей не более 20.

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    Этой бабушке никто не верит, сколько ей на самом деле лет. Она выглядит ровесницей своего сына
    Этой бабушке никто не верит, сколько ей на самом деле лет. Она выглядит ровесницей своего сына
    Этой бабушке никто не верит, сколько ей на самом деле лет. Она выглядит ровесницей своего сына
    Этой бабушке никто не верит, сколько ей на самом деле лет. Она выглядит ровесницей своего сына
    Этой бабушке никто не верит, сколько ей на самом деле лет. Она выглядит ровесницей своего сына
    Этой бабушке никто не верит, сколько ей на самом деле лет. Она выглядит ровесницей своего сына
    Этой бабушке никто не верит, сколько ей на самом деле лет. Она выглядит ровесницей своего сына
    Этой бабушке никто не верит, сколько ей на самом деле лет. Она выглядит ровесницей своего сына
    instagram.com/puspadewihc/

    Когда красавица находится в обществе супруга, ее нередко принимают за его дочь. А когда Деви рядом с 24-летним сыном, многие думают, что они пара, пишет World of Buzz.

    Секретом своей молодости Деви считает несколько аспектов. Во-первых, со школьных лет в ее жизнь вошел спорт, которым она по-прежнему продолжает заниматься. Бег, баскетбол, аэробика, зумба — брюнетка не ограничивает себя в физических упражнениях. Также Деви отдает предпочтение здоровому питанию и всегда старается сохранять позитивный настрой.

    Ранее «Скотч» сообщал, что Ирина Билык напугала фанатов очередными экспериментами с внешностью.

    «Кто хочет увидеть, как будет выглядеть Ирина Билык лет через 100, мои малятки?», - подписала народная артистка новое видео в Тик Токе.

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    Теги: знаменитости мода и красота здоровый образ жизни здоровое питание
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