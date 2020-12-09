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    Жизнь

    Пять полезных перекусов, которые не навредят фигуре

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    Пять полезных перекусов, которые не навредят фигуре

    Яйца — отличный источник качественного белка

    Полезный и вкусный перекус очень важен, особенно когда совсем нет времени на то, чтобы полноценно пообедать. Многие привыкли перехватывать на ходу какой-нибудь фастфуд или чипсы, но если вы следите за калорийностью рациона, то такая еда в качестве перекуса — не лучшая идея.

    Есть несколько более подходящих для быстрого обеда продуктов, которые помогут не только забыть о голоде и зарядиться энергией, но и не навредят фигуре.

    Йогурт

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    Лучше выбирайте для перекуса обычный белый йогурт, он также называется натуральным. Его можно съесть совсем без добавок, а можно положить в йогурт ягоды, немного орехов, фрукты и даже специи (например, корицу или мускатный орех). Йогурт отлично утоляет голод и улучшает пищеварение. Также он содержит кальций, витамины и полезные бифидобактерии, которые очень важны для нормальной работы нашего желудочно-кишечного тракта.

    Протеиновый коктейль

    Пожалуй, самый быстрый способ перекусить. Поскольку коктейль можно просто выпить за несколько минут, а потом побежать по делам. Смеси для протеиновых коктейлей обычно продаются в спортивных магазинах, но среди них важно выбирать действительно качественные, с высоким содержанием белка. Лучше ориентироваться в спортивном питании вам поможет наш отдельный материал.

    Хумус

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    Хумус — это закуска из нутового пюре (нут—турецкий горох, бобовая культура). Очень питательная, но в то же время низкокалорийная. Хумус можно есть с нарезкой из овощей или с цельнозерновыми хлебцами. Он богат растительным белком, поэтому отлично подходит для вегетарианцев и веганов. Также он содержит клетчатку, кальций, железо и фолиевую кислоту. Хумус надолго насыщает, не вызывая резких скачков глюкозы в крови. К сожалению, имеет довольно специфический вкус, поэтому может понравиться не всем.

    Овощной салат

    В салате можно смешивать любые овощи, которые вам нравятся. Но зимой, чтобы не разориться, лучше делать салаты из сезонных овощей: моркови, капусты, лука и т. д. Салат можно заправить оливковым или льняным маслом и добавить к нему немного семян кунжута изелени. Если хочется кислинки, сбрызнуть соком лимона. В смесь с огурцами и помидорами можно добавить небольшое количество нежирного сыра: феты или брынзы.

    Яйца

    Не самый удобный, но безусловно, очень питательный перекус. Яйца — отличный источник качественного белка. Они надолго насыщают и помогают строительству мышечной ткани. Если вы хотите взять яйца с собой, то лучше приготовить их заранее, упаковать в контейнер с плотной крышкой и не слишком тянуть с тем, чтобы их съесть. Они могут быстро испортиться, и вам это совсем не понравится.

    Ранее «Скотч» сообщал, что богач родом из Мариуполя выставил на продажу дворец за $258 миллионов

    На территории вокруг дома есть сад с фонтанами и скульптурами, SPA-салон, теннисный корт, отдельные здания для гостей и прислуги. Дворец имеет даже свою автономную электростанцию.

    Имение расположено на средиземноморском побережье по соседству с виллой премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

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    Теги: здоровое питание еда овощи фрукты витамины
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