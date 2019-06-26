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    Жизнь

    Пятилетний принц Джордж и четырехлетняя принцесса Шарлотта готовятся к свадьбе

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    Принц Джордж и принцесса Шарлотта 

    Дети герцога Кембриджского станут важными гостями на торжестве

    Наследники принца Уильяма и Кейт Миддлтон Джордж и Шарлотта готовятся к важному торжественному событию. Близкий друг их отца Томас ван Штраубензи женится, и правнуки королевы исполнят важные роли на празднике.

    Как сообщает People, 5-летний Джордж станет пажом, а его 4-летняя сестра – цветочницей. Это традиционные роли для маленьких детей на свадьбах. Малышей одевают в схожие нарядные костюмы и они весь праздник находятся рядом с молодоженами.

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    Пятилетний принц Джордж и четырехлетняя принцесса Шарлотта готовятся к свадьбе
    Пятилетний принц Джордж и четырехлетняя принцесса Шарлотта готовятся к свадьбе
    Пятилетний принц Джордж и четырехлетняя принцесса Шарлотта готовятся к свадьбе
    Пятилетний принц Джордж и четырехлетняя принцесса Шарлотта готовятся к свадьбе
    Пятилетний принц Джордж и четырехлетняя принцесса Шарлотта готовятся к свадьбе
    Пятилетний принц Джордж и четырехлетняя принцесса Шарлотта готовятся к свадьбе
    Пятилетний принц Джордж и четырехлетняя принцесса Шарлотта готовятся к свадьбе

    Стоит отметить, что Штраубензи женится на Люси Лэниган-О’Кифф – помощнице директора школы, в которой учится Джордж, а скоро туда поступит и Шарлотта. С женихом Уильям и его брат Гарри учились вместе в школе. У Томаса два брата – Чарли и Генри, последний трагически погиб в 18 лет. Внуки королевы организовали благотворительный фонд его имени.

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    дети Кейт Миддлтон
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