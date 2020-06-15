Рецепт, который вы долго искали. Самые вкусные картофельные пирожки по-турецки
Погача - пирожки по-турецки
Румяные пирожки хороши и на обед, и на ужин
Погача - пирожки по-турецки. Они могут быть с разными начинками и самой разнообразной формы. Сегодня предлагаю вам приготовить картофельную погачу в форме цветочков.
Ингредиенты:
- йогурт — 1 стакан;
- молоко — 1 стакан;
- растительное масло — 1 стакан;
- яйца куриные — 2 штуки;
- сахар — 2 столовые ложки;
- соль — по вкусу;
- дрожжи — 1.5 чайная ложка;
- мука — примерно 6 стаканов.
Начинка
- картофель — 6 штук;
- лук репчатый — 2 штуки;
- соль, перец, красный перец — по вкусу.
instagram.com/retsepty_turtsii
Процесс приготовления
- Смешайте все составляющие для теста, замесите и оставьте его бродить на 1 час.
- Обжарьте ингредиенты для начинки (картофель можно не жарить, а предварительно отварить).
- Составляющие начинки разомните в пюре, можно добавить свежую зелень.
- Раскатайте тесто, вырежьте формочки (у меня это были «цветочки», но могут быть любые, на ваш вкус).
- Добавьте начинку и можно отправить «цветочки» выпекаться на 30-35 минут при 180 градусах.
instagram.com/retsepty_turtsii
Получаются вот такие симпатичные румяные пирожки, которые хороши и на обед, и на ужин!
Приятного аппетита!