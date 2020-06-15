Рецепт, который вы долго искали. Самые вкусные картофельные пирожки по-турецки



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Погача - пирожки по-турецки

Румяные пирожки хороши и на обед, и на ужин

Погача - пирожки по-турецки. Они могут быть с разными начинками и самой разнообразной формы. Сегодня предлагаю вам приготовить картофельную погачу в форме цветочков.

Ингредиенты:

йогурт — 1 стакан;

молоко — 1 стакан;

растительное масло — 1 стакан;

яйца куриные — 2 штуки;

сахар — 2 столовые ложки;

соль — по вкусу;

дрожжи — 1.5 чайная ложка;

мука — примерно 6 стаканов.





Начинка

картофель — 6 штук;

лук репчатый — 2 штуки;

соль, перец, красный перец — по вкусу.

instagram.com/retsepty_turtsii

Процесс приготовления

Смешайте все составляющие для теста, замесите и оставьте его бродить на 1 час.

Обжарьте ингредиенты для начинки (картофель можно не жарить, а предварительно отварить).

Составляющие начинки разомните в пюре, можно добавить свежую зелень.

Раскатайте тесто, вырежьте формочки (у меня это были «цветочки», но могут быть любые, на ваш вкус).

Добавьте начинку и можно отправить «цветочки» выпекаться на 30-35 минут при 180 градусах.





instagram.com/retsepty_turtsii

Получаются вот такие симпатичные румяные пирожки, которые хороши и на обед, и на ужин!

Приятного аппетита!