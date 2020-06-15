  1. Головна
  2. Скотч
  3. Жизнь
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Жизнь

    Рецепт, который вы долго искали. Самые вкусные картофельные пирожки по-турецки

    • Розсилка
    Погача - пирожки по-турецки - Рецепт, который вы долго искали. Самые вкусные картофельные пирожки по-турецки
    Погача - пирожки по-турецки

    Румяные пирожки хороши и на обед, и на ужин

    Погача - пирожки по-турецки. Они могут быть с разными начинками и самой разнообразной формы. Сегодня предлагаю вам приготовить картофельную погачу в форме цветочков.

    Ингредиенты:

    • йогурт — 1 стакан;
    • молоко — 1 стакан;
    • растительное масло — 1 стакан;
    • яйца куриные — 2 штуки;
    • сахар — 2 столовые ложки;
    • соль — по вкусу;
    • дрожжи — 1.5 чайная ложка;
    • мука — примерно 6 стаканов.


    70751f2b-162f-4dc2-bd81-30068c08d2f9_1_201_a.

    Начинка

    • картофель — 6 штук;
    • лук репчатый — 2 штуки;
    • соль, перец, красный перец — по вкусу.
    880b81ca-ffb8-4533-b33b-0cb2dd10d73c_1_201_a.
    instagram.com/retsepty_turtsii

    Процесс приготовления

    • Смешайте все составляющие для теста, замесите и оставьте его бродить на 1 час.
    • Обжарьте ингредиенты для начинки (картофель можно не жарить, а предварительно отварить).
    • Составляющие начинки разомните в пюре, можно добавить свежую зелень.
    • Раскатайте тесто, вырежьте формочки (у меня это были «цветочки», но могут быть любые, на ваш вкус).
    • Добавьте начинку и можно отправить «цветочки» выпекаться на 30-35 минут при 180 градусах.


    ce7a4e80-a043-46d2-9735-aa0a57ac338c_1_201_a.

    instagram.com/retsepty_turtsii

    Получаются вот такие симпатичные румяные пирожки, которые хороши и на обед, и на ужин!

    Приятного аппетита!

     Читайте также: Фото забавных кошек, которые не оставят равнодушными даже собачников
    еда питание
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ