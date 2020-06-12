63-летняя бабушка доказывает, что никогда не поздно быть сексуальной (фото)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

63-летняя австралийка Лесли Максвелл

Австралийка говорит, что секрет молодости прост и банален — правильное питание и физическая нагрузка

Австралийке Лесли Максвелл 63 года, но выглядит она почти вдвое моложе. А все благодаря стройному и накачанному телу. Женщина уверяет, что благодаря занятиям спортом не только улучшила здоровье и фигуру, но и наладила свою сексуальную жизнь и теперь ходит на свидания с мужчинами моложе ее на десятилетия.

У Лесли три внука и большая любовь к спорту, в 48 лет она стала работать личным тренером, а в 49 выиграла свое первое соревнование по фитнесу.

«У меня всегда был большой интерес к здоровью и фитнесу, и я была полна решимости найти способ выглядеть и чувствовать себя моложе. Мне нравилось быть сильной и выигрывать пари у мальчиков, что я могу поднять вес больше, чем они. Моя мама говорила мне: „Мальчики не любят мускулистых девушек“. Но я знаю, что они любят!», — рассказала Лесли изданию The Sun.

Австралийка говорит, что секрет молодости прост и банален — правильное питание и физическая нагрузка. Сама женщина занимается пять раз в неделю и говорит, что чувствует себя нестареющей.

«Все мои партнеры были моложе меня, включая моего бывшего мужа, с которым у меня была 13-летняя разница в возрасте. Я привлекаю гораздо более молодых мужчин. Сейчас я намного счастливее и увереннее в себе, чем когда была моложе, тем более что у меня появилось много новых друзей из тренажерного зала и благодаря соревнованиям», - улыбается молодая бабушка.

«Все, что я бы сказала: не ждите! Работайте над собой сейчас! Я уверена, что каждая женщина хочет быть привлекательной и вернуть свою сексуальность. Это возможно! Я занимаюсь пять раз в неделю в течение часа, делаю становую тягу, приседания, пресс, жим от груди и другие упражнения. А также я максимально отказалась от нездоровой пищи.

В любой непонятной ситуации — качайте ягодицы и руки. Откажитесь от рафинированной еды и тренируйтесь с весами, чтобы создать молодое и упругое тело. Спорт тонизирует вас и даст вам энергию».