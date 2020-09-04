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    Жизнь

    Роберт Дауни-младший уходит из киновселенной Marvel

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    Американский актер Роберт Дауни-младший - Роберт Дауни-младший уходит из киновселенной Marvel
    Американский актер Роберт Дауни-младший

    О том, что он вряд ли будет продолжать сниматься в фильмах Marvel, актер говорил еще в январе

    Американский актер Роберт Дауни-младший в подкасте SmartLess объявил об уходе из киновселенной Marvel. На вопрос ведущего о том, в какой стадии находятся проекты актера со студией Marvel, Дауни-младший ответил: «Они все закончены».

    В прошлом году СМИ предполагали, что Дауни-младший может появиться в роли Тони Старка в фильме «Черная Вдова». Сам актер уклонялся от четкого ответа на вопрос о том, сыграет ли он в картине.

    «Да, точно. Здорово. Ну, то есть было бы неплохо, если бы они мне об этом сообщили. Предупрежден — значит вооружен. Они могут делать все, что угодно», — сказал Дауни в январе. Тогда он уже говорил о том, что вряд ли будет дальше сниматься в фильмах Marvel.

    Персонаж Дауни-младшего Железный человек был героем десяти фильмов киновселенной Marvel. Последний раз Тони Старк появился на экранах в заключительной картине о команде супергероев «Мстители: Финал» в 2019 году.

    Ранее «Скотч» сообщал, что канадские дизайнеры изобрели брокини —  «бикини для мужчин», которое, по их мнению, является «революционным среди купальных костюмов».

    Изделие напоминает собой открытое борцовское трико на одно плечо.

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