Романа Виктюка похоронили в семейном склепе на Лычаковском кладбище во Львове (фото)

На Лычаковском кладбище покоятся родители режиссера

Легендарный украинский режиссер Роман Виктюк скончался 17 ноября от осложнений после перенесенного коронавируса

Похороны прошли в родном для Виктюка Львове на Лычаковском кладбище, где покоятся его родители.

К слову, исполнить последнее желание Виктюка было непросто — сейчас границы закрыты из-за пандемии. Именно коронавирус стал причиной смерти артиста, поэтому для него выбрали гроб со стеклянной крышкой. «Роман Григорьевич скончался от тромбоэмболии, но, поскольку в заключении написано, что умер он от Covid-19, многие люди, особенно пожилые, побоятся прийти прощаться с ним. Сейчас все всего боятся», — поделился директор театра Виктюка Валерий Райков.

Напомним, что Роман Григорьевич скончался в одной из московских клиник. Еще в конце октября его госпитализировали с коронавирусом. Режиссер долгое время находился в ствильно тяжелом состоянии, но возникшие осложнения подкосили ослабший организм.

Напомним, Роман Виктюк Работал режиссером во Львовском и Киевском ТЮЗах, Русском драматическом театре Литовской ССР, преподавал в студии при Киевском театре им.И.Франко, в Государственном училище циркового и эстрадного искусства.

Ставит спектакли в Москве, Санкт-Петербурге, Калинине (Тверь), Киеве, Нижнем Новгороде, Риге, Вильнюсе и других городах. Осуществил ряд постановок в театрах Швеции, Финляндии, США, Италии, Греции, Израиля, Югославии. Всего поставил более 200 спектаклей

В 1991 году создал в Москве частный Театр Романа Виктюка, который в 1996-м получил статус государственного.

Комментируя в 2014 году ситуацию на Донбассе, Виктюк призвал местных жителей выключить телевизоры, чтобы в тишине разобраться в происходящем, а также рекомендовал тем, кто не считает себя гражданином Украины, оставить страну в покое.