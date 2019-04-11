Самый толстый подросток в мире похудел вдвое после сложной операции



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Еще недавно 13-летний подросток весил 192 килограмма

13-летний житель Индонезии, считавшийся самым толстым подростком в мире, избавился от половины своего веса благодаря хирургическому вмешательству. Ранее вес мальчика составлял 192 килограмма. После операции он потерял 50% своих кило и теперь может вести активный образ жизни.

Своего максимального веса - 192 килограммов - ребенок достиг в возрасте 10 лет. Столько в общей сложности весили бы шесть его ровесников.

Однако теперь жизнь юного индонезийца налаживается - врачам удалось провести операцию по удалению излишков кожи, в частности, на руках и груди. Подросток надеется, что ему сделают еще одну такую процедуру после того, как он сдаст экзамены.

Отец мальчика признается, что это была его вина, что он довел сына до ожирения. Когда мальчику было пять лет, он не мог ни в чем ему отказать.

С тех пор ребенок ел в огромных количествах по пять раз в день. Он употреблял лапшу мгновенного приготовления, сахар, жирную пищу и сладкие газированные напитки.

После операции, которая также включала обходной желудочной анастомоз, подросток может играть в мяч, бегать и на равных общаться с другими детьми. Сейчас он весит 86 килограммов. Теперь он ест овощи, рис и мясо, а проведенная операция не позволяет ему переедать. Если вдруг съест лишнее - сразу же начинает тошнить.

Диеты мальчик придерживался и до операции, но не все было гладко - он то терял, то набирал вес. Однако после хирургического вмешательства все стало на свои места - ребенок похудел.

Джерело: teleprogramma.pro