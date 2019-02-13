Сара Фергюсон открыто заступилась за Кейт Миддлтон и Меган Маркл



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Герцогиня Йоркская написала открытое письмо в рамках проекта #HelloToKindness, запущенного несколько недель назад британским журналом Hello!

Кампания направлена на снижение агрессии в социальных сетях в целом и по отношению к Кейт и Меган в частности.

Последние месяцы для обеих герцогинь оказались напряженными в плане общественного внимания. В СМИ появились сообщения, что супруги принцев не просто недолюбливают друг друга, но открыто конфликтуют.

Насчет борьбы за закрытыми дверями Кенсингтонского дворца нам ничего достоверно неизвестно, но социальные сети точно разделились на два лагеря: поклонников и противников Маркл и Миддлтон.

Последние ежедневно поливают грязью герцогинь, из-за чего пресс-службе британских монархов приходится тратить огромное количество сил на поддержание мира в онлайне и предотвращения желтых публикаций в прессе. #HelloToKindness - проект, который стал продолжением этой идеи и который поддержали монархи. Среди откликнувшихся на предложение нести добро в виртуальный мир оказалась и Сара Фергюсон. Она написала открытое письмо всем недоброжелателям.

«Интернет может быть благом. Технологии дают нам возможность общаться с друзьями и родственниками по всему миру. Наши дети имеют доступ ко всем знаниям мира - достаточно только нажать на кнопку. У нас еще есть социальные сети, благодаря которым у каждого теперь имеется платформа для выражения своих мыслей и мнений. Что не может не волновать родителей.

В среднем дети проводят по пять часов в день перед экраном. Это значит, что мы должны внимательнее подходить к тому, что пишем онлайн. Мы столкнулись с тем, что социальные сети сегодня превратились в помойную яму. У меня есть аккаунты в Twitter и Instagram. Я благодарна, что с их помощью могу общаться с теми, кто интересен мне и кому интересна я, рассказывать о благотворительных инициативах и лично писать о том, что меня волнует.

Но правда в том, что иногда эти же программы меня безумно пугают. Я делаю это редко, но если вдруг начинаю читать комментарии к постам или публикациям на сайтах, то ужасаюсь. Знаю, что часто люди пишут приятные слова, но все же есть огромное количество тех, кто считает, что принятые в обществе нормы поведения не действуют в интернете. Булинг, сексизм, расизм, гомофобия, оскорбления исподтишка, нытье - все это там почему-то становится приемлемым.

Особенно непросто приходится женщинам. Их постоянно сталкивают друг с другом лбами и сравнивают самым неприятным образом. Все это напоминает мне, как когда-то противопоставляли нас с Дианой. Из нас делали врагов, что было далеко от действительности.

Люди получили право говорить в интернете то, что никогда не сказали бы человеку в лицо. Да, есть свобода речи. Но неприемлемо оскорблять и травить людей только потому, что можешь делать это безнаказанно. Есть одна поговорка. Она старая, но как нельзя лучше подходит нашему времени: «Если ты не можешь сказать что-то хорошее, лучше не говори ничего»,- обратилась к читателям Сара.

«Они просто преследуют Меган Маркл повсюду, за ней постоянно гонятся и ее очерняют, - сказал Джордж во время панельной дискуссии. - Она женщина, которая находится на седьмом месяце беременности, и ее преследуют так же, как и принцессу Диану, история повторяет сама себя. Мы все видели, чем это может закончиться». Актер явно хотел напомнить журналистам, что именно травля первой супруги принца Чарльза в том числе привела к трагическим событиям, связанным с ее смертью в 1997 году





Джерело: Hello!