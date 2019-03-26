Сара Фергюсон показала детское фото принцессы Евгении



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Принцесса Евгения

Экс-супруга герцога Йоркского тепло поздравила свою младшую дочь с днем рождения

У принцессы Евгении есть двое любящих родителей. В ее 29-й день рождения они постарались сделать ей особые поздравления. Ее мать Сара Фергюсон выложила ранее не публиковавшийся детский снимок своей младшей дочери.

Кроме этой фотографии, герцогиня Йоркская разметила снимок со свадьбы дочери, на котором она запечатлена вместе со своим мужем Джеком Бруксбэнком.

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«С днем рождения, моя дорогая девочка», - оставила Сара комментарий к посту.

Отец Евгении принц Эндрю также пожелал своей дочери счастливого дня рождения.

Отметим, что хотя Сара Фергюсон и принц Эндрю находятся в разводе, который оформили в 1996 году, это не мешает им поддерживать хорошие отношения. Более того, бывшие муж и жена даже живут вместе в Виндзоре. Сама герцогиня в одном из интервью заявила, что они являются семьей, и у них есть на кого равняться.