Сегодня отмечают День матери: традиции праздника



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Во второе воскресенье мая в мире отмечают День матери

Сегодня, 12 мая, отмечается международный День матери. В этот праздник выражаются все самые теплые чувства и все недосказанные слова благодарности нашим дорогим мамам. Во всех народах всегда присутствовало чувство почтения к матери, однако официальный праздник существует чуть более 100 лет.

В этот день празднуют также США, Германия, Италия, Турция, Австралия, Япония, Бельгия, Дания, Финляндия, Эстония, Бразилия, Мальта, Кипр.

История праздника

День чествования материнства упоминается еще в XVII веке в Великобритании под названием «Материнское воскресенье». Однако современному официально признанному празднику насчитывается более 100 лет.

История его становления началась с 1907 года в американском штате Вирджиния, когда Анна Джарвис, которая столкнулась с преждевременной смертью матери, выдвинула идею установить день памяти для всех мам и обратилась с запросом о введении праздника в государственные органы.

Анна Джарвис долго писала письма в различные государственные учреждения, обращалась к известным лицам с идеей один день в году посвятить чествованию всех матерей. Усилия девушки не пропали даром, и уже в 1910 году штат Вирджиния (США) первым признал День Матери как важный официальный праздник.

Со временем праздник начал распространяться и уже через 4 года было признано всей страной. Он быстро вышло за пределы Соединенных Штатов. Не обошел он стороной и Украину.

Религиозное основание

День Матери отмечают во второе воскресенье мая, который считается месяцем Пречистой Девы Марии. К Матери Божьей обращаются христиане, прося заступничества и помощи. В мае, когда Природа-мать отправляет свою Дочка-Землю в пышном уборе весенних цветов в дорогу жизни, труда и радости, люди выражают благодарность материнской самопожертвовании и отмечают День Матери.

Богородица занимает ведущее место в религиозном сознании украинцев. Это связано с ментальностью и общественным строем. Еще издавна князья умоляли ее о заступничестве, отдавали честь и хвалу Марии за победу в сражениях. Богородица стала опекуншей рыцарей украинского духа - казачества.

Праздник в Украине

В Украине почитание матери всегда имело место в народной культуре. При этом материнская самоотверженная и жертвенная любовь была одной из литературных тем - например, выдающаяся поэма Тараса Шевченко «Наймичка».

Украинцы впервые отпраздновали День матери в 1930 году во Львове. Но в 1940-х годах праздник был отменен. Официально в Украине его основали указом президента от 10 мая 1999 года.

День матери целиком посвящен женщинам-матерям. Это день, когда надо выразить поздравления и благодарность любимой маме за колоссальное терпение и силы, поддержку и любовь, а также пролитые слезы и переживания.

Что дарить

На праздник принято дарить подарки. Это может быть букет цветов, любимые конфеты или что-то более значительное. Стоит порадовать маму прогулкой, праздничными лакомствами или же простым, но наиболее ценным для нее - заботой и вниманием. При этом приятным бонусом всегда будут семейные объятия.

Приветствуют мам как дети, так и взрослые, посещая и проводя время вместе. Если такой возможности нет, то обязательно стоит поздравить теплыми словами по телефону.