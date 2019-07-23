  1. Головна
  2. Скотч
  3. Жизнь

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Жизнь

    Шестилетний принц Джордж может потерять право на трон

    • Розсилка
    Принц Джордж - Шестилетний принц Джордж может потерять право на трон
    Принц Джордж

    Сын принца Уильяма и Кейт Миддлтон занимает третье место в очереди на британский престол

    Принцу Джорджу 22 июля исполнилось шесть лет. Кейт Миддлтон и принц Уильям пока не говорят ему, что в один прекрасный день он может стать королем. Однако это не отменяет того факта, что малыш занимает третье место в очереди на британский престол, пишет Express.

    Тем не менее, в будущем Джордж может лишиться права на трон, если нарушит правило о наследовании. Оно также касается и остальных претендентов на корону.

    1 з 11
    на весь екран згорнути
    Шестилетний принц Джордж может потерять право на трон
    Шестилетний принц Джордж может потерять право на трон
    Шестилетний принц Джордж может потерять право на трон
    Шестилетний принц Джордж может потерять право на трон
    Шестилетний принц Джордж может потерять право на трон
    Шестилетний принц Джордж может потерять право на трон
    Шестилетний принц Джордж может потерять право на трон
    Шестилетний принц Джордж может потерять право на трон
    Шестилетний принц Джордж может потерять право на трон
    Шестилетний принц Джордж может потерять право на трон

    Трон в Британии передается не только по наследству, но и регулируется парламентским Биллем о правах от 1689 года и Актом о престолонаследии в Великобритании от 1701 года.

    Согласно обоим документам, «римский католик исключается из очереди наследников на трон».

    Все члены королевской семьи принадлежат Англиканской церкви с 16 века и являются протестантами. Это значит, что если принц Джордж подастся в католики, то он автоматически исключается из очереди в короли.

    Тем не менее принц Джордж сможет жениться на католичке и не потерять трон. Соответствующая поправка к акту о престолонаследии вступила в силу в марте 2015 года. 

     Читайте также: «Тушите огонь»: Тина Кароль волнует сеть откровенными фото
    Кейт Миддлтон Принц Уильям
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ