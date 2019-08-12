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    Жизнь

    Шестилетний принц Джордж на регате съел муравья

    • Розсилка
    Принц Джордж - Шестилетний принц Джордж на регате съел муравья
    Принц Джордж

    В то время как показавшая язык дочь принца Уильяма и Кейт МИддлтон стала героиней новостных лент, ее старший брат также сумел отличиться

    Пока во время королевской регаты объективы всех камер жадно ловили принцессу Шарлотту, показывающую язык, они упустили кадр с ее старшим братом, который тоже мог стать героем новостных лент, пишет Mirror.

    Королевские отпрыски прибыли на регату, чтобы поддержать своих родителей. Кейт Миддлтон сошла с дистанции и присоединилась к своим наследникам. Именно в тот момент Шарлотта и скорчила забавную гримасу. Тем временем, принц Джордж решил изучить жизнь насекомых - муравьев. За этим занятием и застукала его королевский эксперт Виктория Мерфи.

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    Шестилетний принц Джордж на регате съел муравья
    Шестилетний принц Джордж на регате съел муравья
    Шестилетний принц Джордж на регате съел муравья
    Шестилетний принц Джордж на регате съел муравья
    Шестилетний принц Джордж на регате съел муравья
    Шестилетний принц Джордж на регате съел муравья
    Шестилетний принц Джордж на регате съел муравья
    Шестилетний принц Джордж на регате съел муравья
    Шестилетний принц Джордж на регате съел муравья
    Шестилетний принц Джордж на регате съел муравья
    Шестилетний принц Джордж на регате съел муравья
    Шестилетний принц Джордж на регате съел муравья

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    Кейт Миддлтон
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