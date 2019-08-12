Шестилетний принц Джордж на регате съел муравья



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Принц Джордж

В то время как показавшая язык дочь принца Уильяма и Кейт МИддлтон стала героиней новостных лент, ее старший брат также сумел отличиться

Пока во время королевской регаты объективы всех камер жадно ловили принцессу Шарлотту, показывающую язык, они упустили кадр с ее старшим братом, который тоже мог стать героем новостных лент, пишет Mirror.

Королевские отпрыски прибыли на регату, чтобы поддержать своих родителей. Кейт Миддлтон сошла с дистанции и присоединилась к своим наследникам. Именно в тот момент Шарлотта и скорчила забавную гримасу. Тем временем, принц Джордж решил изучить жизнь насекомых - муравьев. За этим занятием и застукала его королевский эксперт Виктория Мерфи.

Читайте также: София Ротару в день рождения поделилась редким семейным фото