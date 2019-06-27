Шведская принцесса повторила модный образ Кейт Миддлтон
София Кристина Хелльквист и принц Швеции Карл Филипп
Фото: instagram.com/ilsmag.pk / swedish_royal_family/
Журналисты выяснили, что три года назад в точно таком же платье, как у Софии, выходила в свет Кейт Миддлтон
34-летняя принцесса София привлекла к себе внимание на государственном приеме в Стокгольме, появившись на публике в элегантном кремовом наряде.
София Кристина Хелльквист раньше работала моделью. Уже четыре года она состоит в браке с принцем Швеции Карлом Филиппом. Их отношения развивались очень стремительно. Сейчас супруги воспитывают двоих детей: трехлетнего Александра и полуторагодовалого Габриэля. Стоит отметить, что после родов принцесса София быстро пришла в форму. Она любит облачаться в элегантные наряды, подчеркивающие ее стройную фигуру.
Журналисты выяснили, что три года назад в точно таком же платье выходила в свет Кейт Миддлтон. Тогда она посетила в нем премьеру картины «Уличный кот по кличке Боб» в Лондоне. В отличие от герцогини Кембриджской, принцесса София дополнила образ диадемой и брошками. Поклонники так и не смогли решить, на ком из девушек платье смотрелось лучше. На вечере, организованном в честь визита президента Южной Кореи, шведскую принцессу сопровождал ее супруг, облаченный в смокинг.