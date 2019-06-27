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    Жизнь

    Шведская принцесса повторила модный образ Кейт Миддлтон

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    <p>София Кристина Хелльквист и принц Швеции Карл Филипп</p> <p>Фото: instagram.com/ilsmag.pk /&nbsp;swedish_royal_family/</p> - Шведская принцесса повторила модный образ Кейт Миддлтон

    София Кристина Хелльквист и принц Швеции Карл Филипп

    Фото: instagram.com/ilsmag.pk / swedish_royal_family/

    Журналисты выяснили, что три года назад в точно таком же платье, как у Софии, выходила в свет Кейт Миддлтон

    34-летняя принцесса София привлекла к себе внимание на государственном приеме в Стокгольме, появившись на публике в элегантном кремовом наряде.

    София Кристина Хелльквист раньше работала моделью. Уже четыре года она состоит в браке с принцем Швеции Карлом Филиппом. Их отношения развивались очень стремительно. Сейчас супруги воспитывают двоих детей: трехлетнего Александра и полуторагодовалого Габриэля. Стоит отметить, что после родов принцесса София быстро пришла в форму. Она любит облачаться в элегантные наряды, подчеркивающие ее стройную фигуру.

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    Шведская принцесса повторила модный образ Кейт Миддлтон
    Шведская принцесса повторила модный образ Кейт Миддлтон
    Шведская принцесса повторила модный образ Кейт Миддлтон
    Шведская принцесса повторила модный образ Кейт Миддлтон
    Шведская принцесса повторила модный образ Кейт Миддлтон
    Шведская принцесса повторила модный образ Кейт Миддлтон
    Шведская принцесса повторила модный образ Кейт Миддлтон
    Шведская принцесса повторила модный образ Кейт Миддлтон
    Шведская принцесса повторила модный образ Кейт Миддлтон
    Шведская принцесса повторила модный образ Кейт Миддлтон
    Шведская принцесса повторила модный образ Кейт Миддлтон
    Шведская принцесса повторила модный образ Кейт Миддлтон
    Шведская принцесса повторила модный образ Кейт Миддлтон
    Шведская принцесса повторила модный образ Кейт Миддлтон
    Шведская принцесса повторила модный образ Кейт Миддлтон
    Шведская принцесса повторила модный образ Кейт Миддлтон
    Фото: instagram.com/ilsmag.pk / swedish_royal_family/

    Журналисты выяснили, что три года назад в точно таком же платье выходила в свет Кейт Миддлтон. Тогда она посетила в нем премьеру картины «Уличный кот по кличке Боб» в Лондоне. В отличие от герцогини Кембриджской, принцесса София дополнила образ диадемой и брошками. Поклонники так и не смогли решить, на ком из девушек платье смотрелось лучше. На вечере, организованном в честь визита президента Южной Кореи, шведскую принцессу сопровождал ее супруг, облаченный в смокинг.

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    Кейт Миддлтон
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