Шведская принцесса повторила модный образ Кейт Миддлтон



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София Кристина Хелльквист и принц Швеции Карл Филипп Фото: instagram.com/ilsmag.pk / swedish_royal_family/

Журналисты выяснили, что три года назад в точно таком же платье, как у Софии, выходила в свет Кейт Миддлтон

34-летняя принцесса София привлекла к себе внимание на государственном приеме в Стокгольме, появившись на публике в элегантном кремовом наряде.

София Кристина Хелльквист раньше работала моделью. Уже четыре года она состоит в браке с принцем Швеции Карлом Филиппом. Их отношения развивались очень стремительно. Сейчас супруги воспитывают двоих детей: трехлетнего Александра и полуторагодовалого Габриэля. Стоит отметить, что после родов принцесса София быстро пришла в форму. Она любит облачаться в элегантные наряды, подчеркивающие ее стройную фигуру.

Журналисты выяснили, что три года назад в точно таком же платье выходила в свет Кейт Миддлтон. Тогда она посетила в нем премьеру картины «Уличный кот по кличке Боб» в Лондоне. В отличие от герцогини Кембриджской, принцесса София дополнила образ диадемой и брошками. Поклонники так и не смогли решить, на ком из девушек платье смотрелось лучше. На вечере, организованном в честь визита президента Южной Кореи, шведскую принцессу сопровождал ее супруг, облаченный в смокинг.

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