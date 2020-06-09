Скандальный развод. Снежана Онопко заявляет об угрозе жизни
Фотомодель призналась, что впервые Николай Щур ударил ее после свадьбы.
Популярная фотомодель Снежана Онопко откровенно рассказала новые подробности жизни с мужем Николаем Щуром.
Так, недавно знаменитость сделала громкое заявление, что экс-возлюбленный ее бил и изменял. Онопко призналась, что впервые бизнесмен ударил ее сразу после свадьбы, говорится в «Светской жизни».
Снежана добавила, что все прощала из-за того, что муж сразу становился на колени, плакал и обещал, что это никогда не повторится.
«Я ему верила. Меня никто никогда не бил. Мама однажды прутиком гнала за ложь, поэтому я не вру. Я верила, я любила, я хотела его изменить, потому что считала, что если я могу измениться, то все могут измениться, если это кому-то нужно», - призналась Снежана.
По словам Снежаны, через почти 10 лет брака ее терпение лопнуло.
«Честно говоря, с первого года нашей жизни у нас постоянно поднимался вопрос относительно развода. Я приложила массу усилий, я очень сильно изменилась. Я перестала куда-либо ходить, потому что он мне запрещал. И я должна была отчитываться кто мне звонил или писал, где я. Я не верю, что он меня любил хотя бы день», - рассказала фотомодель.
Онопко поделилась, что на самом деле счастливым был год до свадьбы пары. Николай готовил ей завтраки, и даже маму модели Антонину, которая была против свадьбы дочери с Щуром, радовали эти отношения. Впрочем, впоследствии муж Снежаны избил и ее маму.
Когда я впервые узнала, что у него есть любовница, Николай был в Будапеште. Когда я ему все отправила, он сразу на следующий день прилетел, попросил приехать мою маму, чтобы все обсудить. Приехала мама, он начал врать в глаза. Мама сказала, чтобы я собирала вещи и уходила от него. Щур пошел за нами. Сначала он начал меня толкать и бить, мама начала меня закрывать и он сильно избил мою маму», - вспомнила экс-возлюбленна Николая Щура.
Тогда, после избиения мамы, женщины не вызвали полицию, поскольку, по словам знаменитости, муж отправил маму Снежаны в больницу и отметил, что жена остается с ним, и с Онопко может произойти что угодно. Теперь знаменитость также не собирается обращаться в полицию. Фотомодель только просит развода, а также отдать ее вещи и машины.
«Я хочу уйти с чем пришла. Это деньги, машина Rolls Royce, половина личных вещей, фарфоровые куклы, какие-то украшения, которые он дарил», - сообщила знаменитость
Сейчас Снежана ходит только с охранниками. Женщина призналась, что больше волнуется даже не за свою жизнь, а за жизнь родных. Так, по ее словам, Щур до последнего угрожал ей и родным модели.
«Он угрожал мне до последнего, чтобы я забрала иск из суда. Потому что два месяца я его по-человечески уговаривала расстаться, отписать ему все наследство, отдать мне две машины и все, больше мне ничего не нужно было. И он мне сказал, что моя мама будет харкать кровью, а я останусь без семьи и все равно приползу к нему. Я позвонила его папе с целью урегулировать конфликт. Папа послал меня трехэтажным матом. Тогда я позвонила его маме и сказала, что они не оставляют мне выбора, а мне надо защищаться. Николай привел в дом любовницу. Она играется с моими собаками, плавает в бассейне, который мы вместе строить, ест из посуды и спит на белье, которые нам подарили на свадьбу. И при этом мне никто ничего не должен. Это не так, и я это докажу в суде», - заявила Снежана Онопко