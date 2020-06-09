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    Жизнь

    Министр юстиции похвастался ярким шопингом во время карантина (фото)

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    <p>Денис Малюська показал, как выбирает себе новый костюм</p> <p>Фото: facebook.com/Denis-Malyuska</p> <div></div> - Министр юстиции похвастался ярким шопингом во время карантина (фото)

    Денис Малюська показал, как выбирает себе новый костюм

    Фото: facebook.com/Denis-Malyuska

    Малюська сделал селфи в розовом костюме и пожаловался на жену

    Министр юстиции Украины Денис Малюська советуется с подписчиками в социальной сети, какой костюм ему покупать. Об этом министр написал на своей странице в Facebook.

    Политик в солнцезащитных очках позировал в пиджаке и брюках необычного розового цвета, а также примерил зеленый костюм.

    «Какой брать. Розовый - сердечко. Зеленый - лайк. Никакой - плачущий смайлик», - заявил он.

    При этом Малюська заявил, что жена не позволяет ему покупать розовый костюм, пока публикация не наберет 2000 «сердечек».

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    Министр юстиции похвастался ярким шопингом во время карантина (фото)
    Министр юстиции похвастался ярким шопингом во время карантина (фото)
    Министр юстиции похвастался ярким шопингом во время карантина (фото)
    Министр юстиции похвастался ярким шопингом во время карантина (фото)
    Фото: facebook.com/Denis-Malyuska

    Министр также опубликовал фотографии ценников костюмов. Оба стоят по 1800 гривен.

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