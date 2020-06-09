Министр юстиции похвастался ярким шопингом во время карантина (фото)
Денис Малюська показал, как выбирает себе новый костюм
Фото: facebook.com/Denis-Malyuska
Малюська сделал селфи в розовом костюме и пожаловался на жену
Министр юстиции Украины Денис Малюська советуется с подписчиками в социальной сети, какой костюм ему покупать. Об этом министр написал на своей странице в Facebook.
Политик в солнцезащитных очках позировал в пиджаке и брюках необычного розового цвета, а также примерил зеленый костюм.
«Какой брать. Розовый - сердечко. Зеленый - лайк. Никакой - плачущий смайлик», - заявил он.
При этом Малюська заявил, что жена не позволяет ему покупать розовый костюм, пока публикация не наберет 2000 «сердечек».
Фото: facebook.com/Denis-Malyuska
Министр также опубликовал фотографии ценников костюмов. Оба стоят по 1800 гривен.
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