Советский поэт-песенник Борис Пастернак совершил самоубийство



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Пастернаку было 84 года

Советский сценарист и поэт-песенник Борис Пастернак, родственник лауреата Нобелевской премии, поэта и писателя Бориса Пастернака, совершил самоубийство в Москве. Об этом пишет «Московский комсомолец» во вторник, 18 августа.

Пастернаку было 84 года. Его тело нашли утром на уличной территории Федерального научно-клинического центра ФМБА России, где он находился на лечении. Отмечается, что палата сценариста располагалась на восьмом этаже. Подробности его смерти не уточняются.

В Telegram-канале «Московского комсомольца» отмечается, что Пастернак, работая на советском телевидении, в титрах подписывался как Борис Пургалин. Он выступил сценаристом ранних шоу-бенефисов Людмилы Гурченко, Ларисы Голубкиной и Сергея Мартинсона, а также автором текстов песен к фильмам «Только в мюзик-холле» и «Казаки-разбойники».

Ранее «Скотч» сообщал, что известный голливудский актер Жан-Клод Ван Дамм находится в Киеве на съемках нового сериала для Netflix. Известно, что он остановился в отельном номере за 15 тыс. грн. А компанию звезде составила красотка-украинка.