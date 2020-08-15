Красотка-украинка и номер за 15 тыс. грн. Как Жан-Клод Ван Дамм проводит время в Киеве



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Пара остановилась в одном из роскошных киевских отелей

Голливудский актер Жан-Клод Ван Дамм сейчас находится в Украине, где снимается в комедийном боевике компании Netflix «Последний наемник». Как удалось выяснить СМИ, в украинскую столицу звезда прибыл на персональном самолете с его инициалами на борту. Как и всегда, Ван Дамма сопровождает его девушка, украинка Алена Каверина.

С ней звезда познакомился 10 лет назад на дискотеке в Таиланде, пишет «Страна». Пара остановилась в одном из роскошных киевских отелей Fairmont Grand Hotel в номере с видом на Днепр. Сутки в таком номере стоят около 15 тыс. грн

Отметим, что съемки ленты уже стартовали и приведут к определенным неудобствам для киевлян. Так, для съемок сегодня, 14 августа, ограничили движение по улице на Подоле. Съемки будут проходить в квартале от ул. Заводской до ул. Оленивской и от ул. Заводской до ул. Юрковского.