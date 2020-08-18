Виктор Павлик спел на свадьбе известной блогерши
На церемонию жених появился верхом на лошади
15 августа известная блогерша Наталия Литвин организовала пышную свадьбу. Главным сюрпризом праздника стала музыкальная программа от певца Виктора Павлика.
«День, которого я ждала всю жизнь! Платье принцессы, замок, и принц на коне», - написала в соцсети Натали Литвин.
На свадьбе было около 70 гостей. В этот день пара зарегистрировала брак и провела празднование, венчания же состоялось неделей ранее - 8 августа. Среди гостей, как отмечали сами молодожены, были только родные.
На церемонию жених появился верхом на лошади, а невеста в пышном платье «принцессы» приехала на авто.
Натали дважды за вечер сменила свадебные платья, а первый танец молодожены станцевали под песню специально созданную для пары.
Не обошлось на празднике и без звездных гостей. Свои хиты «Ты нравишься мне», «Шикидым» исполнил Виктор Павлик.
Ранее «Скотч» сообщал, что 8 августа умер младший сын украинского певца Виктора Павлика, 21-летний Павел.