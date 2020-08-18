Виктор Павлик спел на свадьбе известной блогерши



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Блогерша Натали Литвин с мужем instagram.com/natalilytvyn/

На церемонию жених появился верхом на лошади

15 августа известная блогерша Наталия Литвин организовала пышную свадьбу. Главным сюрпризом праздника стала музыкальная программа от певца Виктора Павлика.

«День, которого я ждала всю жизнь! Платье принцессы, замок, и принц на коне», - написала в соцсети Натали Литвин.

На свадьбе было около 70 гостей. В этот день пара зарегистрировала брак и провела празднование, венчания же состоялось неделей ранее - 8 августа. Среди гостей, как отмечали сами молодожены, были только родные.

На церемонию жених появился верхом на лошади, а невеста в пышном платье «принцессы» приехала на авто.

Натали дважды за вечер сменила свадебные платья, а первый танец молодожены станцевали под песню специально созданную для пары.

Не обошлось на празднике и без звездных гостей. Свои хиты «Ты нравишься мне», «Шикидым» исполнил Виктор Павлик.

Ранее «Скотч» сообщал, что 8 августа умер младший сын украинского певца Виктора Павлика, 21-летний Павел.