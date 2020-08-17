Отец Виктора Цоя назвал причину смерти певца



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Певец Виктор Цой

Роберт утверждает, что у Виктора было очень мало практики, а в теорию он вникал неохотно

30 лет назад трагически оборвалась смерть легенды отечественного рока — Виктора Цоя. Машина музыканта врезалась в «Икарус», и он погиб на месте. На днях отец основателя группы «Кино» рассказал о своем сыне и признался, что не верит в версии, выдвигаемые некоторыми личностями. Например, Роберт Цой не считает, что его наследника могли убить по политическим причинам.

«Что греха таить, машину водил он плохо. Но увлекаясь музыкой, нужно было на чем-то ездить, так как в те времена такси поймать было невозможно. А ездить он не умел», — пояснил Цой-старший. Роберт утверждает, что у Виктора было очень мало практики, а в теорию он вникал неохотно. Так что сел за руль «Москвича» почти сразу после того, как получил права.

До того злополучного дня, музыканту помогала хорошая реакция и умелая координация. Однако это не могло продолжаться вечно. Несмотря на то, что многие строят конспирологические теории его смерти, официальная версия такова: Цой заснул за рулем.

Многие друзья и коллеги артиста согласны с таким заключением. Во‑первых, Виктор тогда довольно рано проснулся. А во-вторых, он был невероятно напряженным и уставшим из-за тяжелого гастрольного графика и подготовки демо-версии «Черного альбома», который в итоге выпустили уже посмертно.

Правда, существует еще и другая версия. Правда, и в ней нет никакой конспирологии. Эксперты, расследовавшие резонансное ДТП, уверяют, что участок дороги, где произошла авария, был довольно тяжелым — ветвистые деревья перекрывали обзор. Поэтому Виктор мог не увидеть автобус, а остановить машину на скорости 100 км/ч не так-то легко.

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