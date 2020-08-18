Ани Лорак показала девятилетнюю дочь в новом видео



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Певица Ани Лорак

По словам певицы, ее дочь мечтает стать актрисой

Проживающая в России украинская певица Ани Лорак представил шесть коротких видеоисторий о любви. «Твоей любимой» — это короткометражный фильм-ода о чувстве, которое знакомо каждому вне зависимости от возраста, пола, профессии или цвета кожи. Ани Лорак выступает в роли рассказчика истории, а главную роль в одном из эпизодов играет девятилетняя дочь София.

«София мечтает стать актрисой и с большим энтузиазмом поддержала идею сыграть роль в моем новом видео, — рассказывает Ани. — Это ее первый настоящий актерский дебют! Она часто наблюдает за тем, как я работаю в кадре, но всегда оставалась по ту сторону камеры. Мне кажется, что ее время пришло. С первых же минут на площадке София настроилась на серьезную работу, подружилась со своим экранным возлюбленным и прекрасно вошла в образ своей героини».

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