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    Жизнь

    Специалисты раскрыли секрет стройности Кейт Миддлтон

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    <p>Кейт Миддлтон</p> <p>instagram.com/kensingtonroyal/</p> - Специалисты раскрыли секрет стройности Кейт Миддлтон

    Кейт Миддлтон

    instagram.com/kensingtonroyal/

    Герцогиня Кембриджская не пользуется услугами фитнес-тренера.

    Кейт Миддлтон славится своей стройной и подтянутой фигурой, как и увлечением спортом. Однако кроме игры в теннис, хоккей и катания на лыжах на протяжении многих лет, 37-летняя герцогиня Кембриджская не пропускает ни одной тренировки в спортзале, пишет The Sun.

    По сообщению королевского источника, маме троих детей удается сохранять свой 34-ый (XS) размер благодаря выполнению комплекса силовых упражнений с кардио-нагрузкой, включая регулярные пробежки вокруг своего дома Энмер Холл в Норфолке.

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    Специалисты раскрыли секрет стройности Кейт Миддлтон
    Специалисты раскрыли секрет стройности Кейт Миддлтон
    Специалисты раскрыли секрет стройности Кейт Миддлтон
    Специалисты раскрыли секрет стройности Кейт Миддлтон
    Специалисты раскрыли секрет стройности Кейт Миддлтон
    Специалисты раскрыли секрет стройности Кейт Миддлтон
    Специалисты раскрыли секрет стройности Кейт Миддлтон
    Специалисты раскрыли секрет стройности Кейт Миддлтон
    Специалисты раскрыли секрет стройности Кейт Миддлтон
    Специалисты раскрыли секрет стройности Кейт Миддлтон
    Специалисты раскрыли секрет стройности Кейт Миддлтон
    Специалисты раскрыли секрет стройности Кейт Миддлтон
    Специалисты раскрыли секрет стройности Кейт Миддлтон
    Специалисты раскрыли секрет стройности Кейт Миддлтон
    Специалисты раскрыли секрет стройности Кейт Миддлтон
    Специалисты раскрыли секрет стройности Кейт Миддлтон
    Специалисты раскрыли секрет стройности Кейт Миддлтон
    Специалисты раскрыли секрет стройности Кейт Миддлтон
    instagram.com/kensingtonroyal/

    Однако основным является выполнение «планки» – упражнения для укрепления мышц пресса и всего тела. Хотя оно не требует особых динамических нагрузок, во время упражнения необходимо правильно держать свое тело, чтобы тело становилось стройным и подтянутым.

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    Кейт Миддлтон певица
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