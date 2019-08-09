Специалисты раскрыли секрет стройности Кейт Миддлтон



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Кейт Миддлтон instagram.com/kensingtonroyal/

Герцогиня Кембриджская не пользуется услугами фитнес-тренера.

Кейт Миддлтон славится своей стройной и подтянутой фигурой, как и увлечением спортом. Однако кроме игры в теннис, хоккей и катания на лыжах на протяжении многих лет, 37-летняя герцогиня Кембриджская не пропускает ни одной тренировки в спортзале, пишет The Sun.

По сообщению королевского источника, маме троих детей удается сохранять свой 34-ый (XS) размер благодаря выполнению комплекса силовых упражнений с кардио-нагрузкой, включая регулярные пробежки вокруг своего дома Энмер Холл в Норфолке.

Однако основным является выполнение «планки» – упражнения для укрепления мышц пресса и всего тела. Хотя оно не требует особых динамических нагрузок, во время упражнения необходимо правильно держать свое тело, чтобы тело становилось стройным и подтянутым.



