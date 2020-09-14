Специалисты развеяли популярный миф о правильном питании



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Богатый крахмалом продукт провоцирует выделение кислоты в организме

Главный врач и профессор Пекинского университета китайской медицины Чжан Чуньжун развеял популярный миф о правильном питании и полезных свойствах яблока. Об этом пишет китайский портал Sohu.

Специалист заявил, что яблоки нужно употреблять, соблюдая некоторые правила. Например, их нельзя регулярно сочетать с бататом, так как это может привести к желудочно-кишечному расстройству или даже заболеваниям.

Медик подчеркнул, что богатый крахмалом продукт провоцирует выделение кислоты в организме. При этом в яблоках уже содержится множество органических кислот, и вместе с бататом создают нежелательную реакцию в желудке.

Приготовленные на пару или сваренные яблоки будут наиболее питательными. Медик подчеркивает, что пищевая ценность такого блюда гораздо выше, чем у сырых фруктов. Специалист также рекомендует не зацикливаться на однообразной еде, употребляя ее изо дня в день.

Тем не менее врач подчеркнул, что по большей части эти фрукты действительно крайне полезны. Так, яблоки могут предотвращать развитие рака, расслаблять кишечник и нормализовать стул, снижать уровень сахара и липидов в крови. Кроме того, они могут повышать иммунитет и улучшать сопротивляемость болезням.

Ранее «Скотч» сообщал, что исследование научных специалистов из Университета Эдит Коуэн (Австралия) показывает, что существуют суперпродукты из числа простых овощей, способные очень эффективно предотвращать опасные сосудистые патологии, включая сердечные приступы и инсульты.

Читайте также: Эксперты рассказали о методе похудения с помощью пяти типов продуктов