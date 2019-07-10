Стало известно, где Кейт Миддлтон и принц Уильям проводят летние каникулы с детьми



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Принц Уильям и Кейт Миддлтон

Парк пришелся по душе герцогине и ее детям

37-летние герцог и герцогиня Кембриджские вместе с детьми, пятилетним принцем Джорджем, четырехлетней принцессой Шарлоттой и годовалым принцем Луи, уехали отдыхать.

Каникулы члены королевской семьи проводят в своем поместье в Норфолке (там они регулярно отдыхают всей семьей). На днях герцогиня Кембриджская была замечена с двумя старшими детьми на прогулке в парке Pensthorpe, который находится всего в 25 минутах езды от их загородного дома.

Этот парк явно пришелся по душе Кейт Миддлтон и ее детям, которые очень любят проводить время на свежем воздухе. Герцогиня считает, что природа и окружающая среда оказывают позитивное воздействие на детей.



