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    Жизнь

    Стало известно, где Кейт Миддлтон и принц Уильям проводят летние каникулы с детьми

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    <div class="sel_item">Принц Уильям и Кейт Миддлтон</div> - Стало известно, где Кейт Миддлтон и принц Уильям проводят летние каникулы с детьми
    Принц Уильям и Кейт Миддлтон

    Парк пришелся по душе герцогине и ее детям

    37-летние герцог и герцогиня Кембриджские вместе с детьми, пятилетним принцем Джорджем, четырехлетней принцессой Шарлоттой и годовалым принцем Луи, уехали отдыхать.

    Каникулы члены королевской семьи проводят в своем поместье в Норфолке (там они регулярно отдыхают всей семьей). На днях герцогиня Кембриджская была замечена с двумя старшими детьми на прогулке в парке Pensthorpe, который находится всего в 25 минутах езды от их загородного дома.

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    Стало известно, где Кейт Миддлтон и принц Уильям проводят летние каникулы с детьми
    Стало известно, где Кейт Миддлтон и принц Уильям проводят летние каникулы с детьми
    Стало известно, где Кейт Миддлтон и принц Уильям проводят летние каникулы с детьми
    Стало известно, где Кейт Миддлтон и принц Уильям проводят летние каникулы с детьми
    Стало известно, где Кейт Миддлтон и принц Уильям проводят летние каникулы с детьми
    Стало известно, где Кейт Миддлтон и принц Уильям проводят летние каникулы с детьми
    Стало известно, где Кейт Миддлтон и принц Уильям проводят летние каникулы с детьми
    Стало известно, где Кейт Миддлтон и принц Уильям проводят летние каникулы с детьми
    Стало известно, где Кейт Миддлтон и принц Уильям проводят летние каникулы с детьми
    Стало известно, где Кейт Миддлтон и принц Уильям проводят летние каникулы с детьми
    Стало известно, где Кейт Миддлтон и принц Уильям проводят летние каникулы с детьми
    Стало известно, где Кейт Миддлтон и принц Уильям проводят летние каникулы с детьми
    Стало известно, где Кейт Миддлтон и принц Уильям проводят летние каникулы с детьми
    Стало известно, где Кейт Миддлтон и принц Уильям проводят летние каникулы с детьми
    Стало известно, где Кейт Миддлтон и принц Уильям проводят летние каникулы с детьми

    Этот парк явно пришелся по душе Кейт Миддлтон и ее детям, которые очень любят проводить время на свежем воздухе. Герцогиня считает, что природа и окружающая среда оказывают позитивное воздействие на детей.

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    Кейт Миддлтон Принц Уильям
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