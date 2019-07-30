Стало известно о подарке родителей шестилетнему принцу Джорджу



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Принц Джордж

Принц Уильям и Кейт Миддлтон ответственно относятся к детским праздникам

Старший сын принца Уильяма и Кейт Миддлтон, принц Джорж, 22 июля отметил день рождения. Правнуку королевы Елизаветы исполнилось шесть лет и родители устроили мальчику замечательный праздник.

В преддверии знаменательного события в СМИ стала появляться информация о праздновании дня рождения на Карибских островах. Различные источники во дворце утверждали, что принц Уильям и Кейт Миддлтон с детьми отправятся на остров Мустик, где проведут остаток лета и отпразднуют именины первенца.

Однако Express со ссылкой на другой анонимный источник сообщил, что празднование состоялось в Лондоне, и родители, вопреки традициям, устроили принцу особенный день рождения. По его словам, герцоги Кембриджские организовали Джорджу футбольную вечеринку, на которую пригласили всех его друзей и одноклассников.