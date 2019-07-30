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    Жизнь

    Стало известно о подарке родителей шестилетнему принцу Джорджу

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    Принц Джордж - Стало известно о подарке родителей шестилетнему принцу Джорджу
    Принц Джордж

    Принц Уильям и Кейт Миддлтон ответственно относятся к детским праздникам

    Старший сын принца Уильяма и Кейт Миддлтон, принц Джорж, 22 июля отметил день рождения. Правнуку королевы Елизаветы исполнилось шесть лет и родители устроили мальчику замечательный праздник.

    В преддверии знаменательного события в СМИ стала появляться информация о праздновании дня рождения на Карибских островах. Различные источники во дворце утверждали, что принц Уильям и Кейт Миддлтон с детьми отправятся на остров Мустик, где проведут остаток лета и отпразднуют именины первенца.

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    Стало известно о подарке родителей шестилетнему принцу Джорджу
    Стало известно о подарке родителей шестилетнему принцу Джорджу
    Стало известно о подарке родителей шестилетнему принцу Джорджу
    Стало известно о подарке родителей шестилетнему принцу Джорджу
    Стало известно о подарке родителей шестилетнему принцу Джорджу
    Стало известно о подарке родителей шестилетнему принцу Джорджу
    Стало известно о подарке родителей шестилетнему принцу Джорджу
    Стало известно о подарке родителей шестилетнему принцу Джорджу
    Стало известно о подарке родителей шестилетнему принцу Джорджу
    Стало известно о подарке родителей шестилетнему принцу Джорджу

    Однако Express со ссылкой на другой анонимный источник сообщил, что празднование состоялось в Лондоне, и родители, вопреки традициям, устроили принцу особенный день рождения. По его словам, герцоги Кембриджские организовали Джорджу футбольную вечеринку, на которую пригласили всех его друзей и одноклассников.

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    Кейт Миддлтон Принц Уильям
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