Археологи знайшли рештки нового виду людей

Археологи переконані, що знайдені кістки належать раніше невідомому типу людей, проте не всі вчені розділяють їхню думку

На археологічній ділянці між Тель-Авівом та Єрусалимом в Ізраїлі знайдено фрагменти дивного черепа, який, на думку дослідників, може належати до раніше невідомої популяції Homo, що жила в регіоні між 140-120 тис років тому. Про це пише видання IFL.Science.

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Зазначається, що саму знахідку виявили ще у 2021 році. Дослідники Ізраель Гершковітц, Йоссі Зайднер та їхні колеги припустили, що ця нова популяція гомінідів, відома як Nesher Ramla Homo, обмінювалася як своїми генами, так і культурою з сусідніми популяціями Homo sapiens протягом тисячоліть.

Знайдені скам'янілості складалися з правої тім'яної кістки, задньої/бокової частини черепа і практично повної нижньої щелепи. Після аналізу команда зрозуміла, що фрагменти належали комусь, хто, на їхню думку, не був повністю Homo sapiens, але вони також не були неандертальцями – єдиним іншим видом гомінінів, який жив у цьому регіоні.

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Тім’яна кістка має «архаїчні» риси, які повністю відрізняються від ранніх і недавніх Homo sapiens, а також є занадто товстою для кісток, знайдених у неандертальців. Крім того, щелепна кістка має архаїчні риси, які також з’являються в неандертальців. Вчені заявляють, що це нова популяція Homo, яка була десь між цими видами і могла представляти одного з останніх спільних предків неандертальців і людей, що вижили.

«Не дивлячись на це, вік матеріалу Нешер Рамла (регіон, де знайшли фрагменти), невідповідність морфологічної та археологічної спорідненості та розташування місця на перехресті Африки та Євразії, роблять це відкриття великим», – заявила палеоантрополог і директор Даквортської лабораторії Кембриджського університету Марта Лар.

Втім, деякі вчені налаштовані скептично. У своєму блозі палеоантрополог Джон Хоукс припускає, що можуть бути інші пояснення, крім існування нової досі невідомої популяції H. sapiens.

«Це провокаційне припущення про те, що довготривала окрема популяція колись існувала в південно-західній Азії. Ця ідея об’єднує принаймні три зразки скам’янілостей у регіоні, які інакше не підходять ні до неандертальців, ні до сучасних скам’янілостей, знайдених в Африці», – написав вчений.

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Хоукс дає альтернативне пояснення, що фрагменти можуть стосуватися денисівців – іншої архаїчної популяції гомінідів, яка мала близькі зв'язки з неандертальцями та ранніми людьми.

Нагадаємо, у китайській провінції археологи виявили першу табличку множення, якій понад 2300 років – цифри були написані на смужках бамбука. Знайдено загалом 3910 бамбукових пластинок, і очікується, що приблизно 1200-1500 з них дадуть можливість відновити близько 30 тис слів математичних текстів.