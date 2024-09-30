У Туреччині знайдено прикраси, яким приблизно 10 тисяч років (фото)

Під час розкопок у турецькому регіоні виявлено предмети, що мають високу цінність

У Сефертепе археологи під час розкопок знайшли дві надзвичайно цінні намистини із зображенням людей і тварини. Про це пише Anadolu Ajansı.

Доцент Стамбульського університету Емре Гюльдоган повідомив, що розкопки, розпочаті 2021 року в цьому регіоні, продовжуються і трапляються різні цікаві знахідки.

За словами Гюльдогана, цього року вони вперше знайшли прикраси у формі леопарда, людини та стерв'ятника. «Ми натрапили на дві важливі намистини, які, як ми думаємо, виготовлені з нефриту – це сировина з нашого регіону. Одна з них – леопард, інша – стерв'ятник та людський дует, вишиті на одній намистині. Особливо цікаві гриф і людина. Одна людина несе тварину на спині. Леопард також є твариною, яка чітко простежуться ​​на раніше знайдених каменях у таких поселеннях, як Сайбурч, Карахантепе та Гебеклітепе. Можна сказати, що ці дві знахідки є важливими з точки зору демонстрації зв'язків Сефертепе з поселеннями на інших кам'яних пагорбах», – пояснив учений.

Розкопки у Туреччині тривають відразу у декількох регіонах

Гюльдоган пояснив, що дві знайдені прикраси можуть відноситись приблизно до періоду 10 тис. років тому.

Стверджуючи, що й багато років тому прикраси використовувалися для тих самих цілей, що й сьогодні, Гюльдоган сказав: «Люди стародавнього періоду використовували намистини не інакше, ніж сучасні люди. Можна сказати, що вони використовували їх як аксесуари, такі як браслети, намиста та прикраси. Звичайно, не варто забувати і про те, що вироби з цієї сировини використовувалися в різних видах діяльності. Точніше можна буде сказати після їх детального вивчення».

Нагадаємо, у Туреччині археологи, які проводять розкопки на кургані Арслантепе, і виявили дві вкрай рідкісні печатки із зображеннями тварин. Вік артефактів попередньо оцінений приблизно 7 тис. років.