Збройні сили Йорданії збили невідомий безпілотник на кордоні

Військові Йорданії збили дрон на кордоні

Військові Йорданії збили безпілотний літальний апарат, який намагався перетнути кордон країни. Подробиці щодо походження дрона та напрямку його польоту наразі невідомі. Про це повідомляє Reuters.

«Прикордонні війська збили його (безпілотник. - ред.), і він був переданий спеціалізованим органам», – повідомило місцеве інформагентство «Петра» з посиланням на офіційне джерело у військовому керівництві.

За інформацією місцевих ЗМІ, безпілотник був збитий прикордонними військами та переданий компетентним органам для подальшого розслідування. Військові Йорданії заявили про свою рішучість протистояти будь-яким загрозам на кордонах королівства.

Цікаво, що Йорданія межує з Сирією та Іраком – країнами, де діють терористичні угруповання, яких підтримує Іран.

Нагадаємо, Прем'єр Грузії засудив чутки про скасування безвізу.