З Донеччини евакуювали стародавні артефакти, які могли знищити росіяни

З прифронтової Донеччини вивезли 800-річну статую та 100-річну молотилку

З Донеччини, що знаходиться біля фронту, до Дніпра були евакуйовані важливі кам’яні пам’ятки: нижня частина половецької статуї XII століття та гарман, що датується XIX – початком XX століття. Про це «Суспільному Донбас» повідомив Олександр Старік, виконуючий обов’язки директора Дніпропетровського національного історичного музею імені Яворницького.

За його словами, артефакти вивезли волонтери разом з військовими, як і інші археологічні пам’ятки Донецької області, які передають на тимчасове зберігання до музею.

«Передали – нижню частину чоловічої половецької статуї, їй 800 років. Вона в побілці – місцеві її фарбували «для краси», як це в нас часто буває на свята… Вона дуже цікава. По ногах видно – нанесена система ремінна поножжей, як у воїнів. І що ще цікаво – є позначки на нижній частині, поблизу п’ятки для вкопування. Тут два варіанти: або це були прорізі – сліди знаряддя для обробки каменю, або – символи. Чітко зараз сказати не можемо. Коли трішки приведемо до ладу, тоді вже можна сказати точно. Але ці сліди – рідкісна річ. На інших статуях з Донеччини – ми таких не бачимо», – сказав історик.

Верхня половина статуї, сказав Олександр Старік, була втрачена давно, ймовірно, ще у ХІХ столітті. «Навіть з цієї частинки – можна зробити багато висновків для науки, вона дуже цінна», – додав науковець.

Також, як він зазначив, волонтери привезли до музею гарман ХІХ століття – коток, який використовувався для обмолочування збіжжя. «Гарман – з тієї ж самої території. Перебував поруч з цією частиною статуї», – уточнив спеціаліст.

«Зазвичай такі пам’ятки просто не виживають під час бойових дій. Є конвенція, яка покладає відповідальність на армію окупанта за пам’ятки культури. Але ми розуміємо, що окупант не виконує міжнародні домовленості, тому такі пам’ятки важливо евакуйовувати», – підсумував керівник музею.

Нагадаємо, раніше Херсонський обласний краєзнавчий музей отримав старовинний гарман, який виявив на території області український військовий, що служить у ТрО.

До слова, бійці 3-ї штурмової бригади вивезли старовинну кам’яну бабу вагою 400 кг з Миролюбівки. Це село на Донеччині, за кілька кілометрів від лінії фронту.

Стало відомо, що правоохоронці вилучили та повернули у власність держави унікальну прикрасу ІІІ століття, колекцію старожитностей та 264 картини, які знайшли в обвинуваченого у держзраді екслідера забороненої в Україні ОПЗЖ Віктора Медведчука.