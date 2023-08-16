Головна Країна Культура
search button user button menu button

Археологи відшукали стародавні артефакти на Хортиці (фото)

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Археологи відшукали стародавні артефакти на Хортиці (фото)
Берегова смуга острова Хортиця багата пам’ятками історії та археології
фото: Міністерство культури

Вперше за 70 років на поверхні опинились території, які були під водами Дніпра

Через підрив росіянами Каховської ГЕС та різкого спаду рівня води у Дніпрі оголилась значна ділянка берегової смуги – внаслідок цього багато археологічних артефактів опинилися на поверхні. За цей час на території заповідника «Хортиця» вчені уже знайшли кілька сотень цінних для науки предметів. Про це повідомили в Міністерстві культури.

«Вперше за 70 років на поверхні опинились території, які були під водами Дніпра. Берегова смуга острова Хортиця багата пам’ятками історії та археології, однак деякі з них знаходяться в аварійному стані та потребують невідкладних рятівних та превентивних робіт», – заявляють у Мінкульті.

Співробітники Національного заповідника «Хортиця» щодня проводять інспекції для забезпечення збереження цих пам’яток та знаходять археологічний матеріал. За цей час вони знайшли кілька сотень предметів, виготовлених з металу, кераміки та дерева, а також понад 1000 фрагментів керамічних виробів.

Знахідки можна поділити на чотири групи

Науковці усі знахідки умовно поділили на чотири групи, залежно від їхніх характеристик.

Кераміка різного часу та призначення, починаючи від доби енеоліту (6-5 тис. до н.е.) і закінчуючи ХІХ ст. Зазвичай ці знахідки представлені уламками гончарної або ліпної кераміки, такими як частини вінців, ручки, денці, плечики та інші. Окрім того, до керамічних знахідок можна віднести люльки, грузила, прясла тощо.

Артефакти, знайдені на Хортиці
Артефакти, знайдені на Хортиці
фото: Міністерство культури

Знаряддя з кременю представлені давніми інструментами для полювання або обробки. Також, вони можуть мати форму кременю, який використовувався у вогнепальній середньовічній зброї з замковим типом курка.

Артефакти, знайдені на Хортиці
Артефакти, знайдені на Хортиці
фото: Міністерство культури

Металеві знахідки охоплюють широкий спектр предметів. Особливий інтерес становлять монети, оскільки вони найбільш точно датуються та надають важливу інформацію. Також серед цих знахідок є речі, пов’язані з епохою козацтва на острові Хортиця, такі як різноманітні мушкетні та пістольні кулі, ремені, пряжки та застібки, а також деталі від зброї та інші предмети.

Артефакти, знайдені на Хортиці
Артефакти, знайдені на Хортиці
фото: Міністерство культури

Скло – це один з найбільш крихких матеріалів, і його знахідки відбуваються значно рідше. Попри це, співробітники заповідника знаходять уламки середньовічних пляшок та навіть скляні бомби.

Артефакти, знайдені на Хортиці
Артефакти, знайдені на Хортиці
фото: Міністерство культури

Усі знахідки проходять процес камеральної обробки та додаються до польового опису, який стане основою для створення археологічного звіту.

У Міністерстві зазначають, що окрім забезпечення захисту пам'яток, виникла необхідність в порятунку та підтримці належного стану археологічних об'єктів. Для цього проводяться рейдові виходи на аварійні ділянки та реагування на повідомлення від місцевих, які щоденно знаходять артефакти на узбережжі.

Нагадаємо, після теракту, який російські окупаційні війська влаштували 6 червня на Каховській ГЕС – підірвавши станцію, на місцях, де водосховище вже обміліло, продовжують виявляти старовинні артефакти.

До слова, на одному з пляжів Одеси переселенці знайшли рідкісний артефакт. Науковці припускають, що артефакт вимило з підтопленої прибережної зони чи з потонулого корабля.

Теги: Мінкульт археолог Каховська ГЕС

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Мільйони українців опинилися далеко від дому
Коли Україна зрозуміє цінність «людського капіталу»?
23 липня, 15:30
Міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко
Ткаченко подав у відставку з посади міністра культури
21 липня, 01:32
Міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко подав у відставку 20 липня
Потураєв пояснив, чому Ткаченко не винен в низьких рейтингах телемарафону
24 липня, 07:07
Нікопольці вирішили з користю використати обміліле водосховище
Нікопольці посадили картоплю на дні висохлого Каховського водосховища
23 липня, 19:43
Валерій Харчишин
Співак Валерій Харчишин пояснив, чому не пішов на фронт
26 липня, 10:34
Наслідки підриву Каховської ГЕС
Підрив Каховської ГЕС. Українці отримають компенсацію за втрачений врожай
7 серпня, 16:27
Раніше Ростислав Карандєєв був заступником ексміністра культури Олександра Ткаченка
Уряд призначив тимчасового виконувача обов'язків глави Мінкульту
28 липня, 16:39
Аналітик показав супутниковий знімок лінії фронту в Україні
Аналітик показав супутниковий знімок лінії фронту в Україні
28 липня, 09:45
У Голій Пристані залишаються підтопленими будинки
Підрив Каховської ГЕС: місто на Херсонщині досі під водою (відео)
11 серпня, 07:16

Культура

Археологи відшукали стародавні артефакти на Хортиці (фото)
Археологи відшукали стародавні артефакти на Хортиці (фото)
Що буде із музеєм Голодомору? Тимчасовий очільник Мінкульту розкритикував Зеленського
Що буде із музеєм Голодомору? Тимчасовий очільник Мінкульту розкритикував Зеленського
Диригентка Линів вдягла футболку, яка спровокувала обурення в українців (фото)
Диригентка Линів вдягла футболку, яка спровокувала обурення в українців (фото)
Український фільм отримав нагороду на престижному кінофестивалі в Локарно
Український фільм отримав нагороду на престижному кінофестивалі в Локарно
Викрадені старовинні двері синагоги з Чорткова опинилися у Москві
Викрадені старовинні двері синагоги з Чорткова опинилися у Москві
Глава музею Голодомору після хейту в мережі знялася для Vogue
Глава музею Голодомору після хейту в мережі знялася для Vogue

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
17K
«Батьківщина» підготувала законопроєкт, що має збільшити фінансування на лікування поранених
15K
Путін ухвалив рішення підірвати Запорізьку АЕС? Соцмережі заявили про загрозу
7437
У столичному парку з’явився стенд із памʼятником князю Володимиру, як у Москві (фото)
7094
На війні РФ проти України вперше загинув учасник одного з найвпливовіших у секторі Газа кланів
6310
Біженка з України розірвала шлюб із фанатиком УПЦ МП
6251
Гауляйтерка окупованої Кирилівки на Запоріжжі опинилась «на підвалі» у росіян

Новини

Окупанти вдаються до постановочних зйомок своїх успіхів – Генштаб
Сьогодні, 07:07
Спека, місцями короткочасний дощ: прогноз погоди на 16 серпня
Сьогодні, 05:27
16 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:28
На Запоріжжі стався бій між підрозділами окупантів: подробиці від Генштабу
Вчора, 07:44
Масштабна повітряна тривога тривала понад дві години
Вчора, 05:31
Сухо та спекотно: прогноз погоди на 15 серпня
Вчора, 04:55

Прес-релізи

У Києві пройде Форум UkrainianGasOpen 2023: Видобуток. Транспортування. Зберігання. Продаж
У Києві пройде Форум UkrainianGasOpen 2023: Видобуток. Транспортування. Зберігання. Продаж
15 серпня, 11:00
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту