Археологи відшукали стародавні артефакти на Хортиці (фото)

Вперше за 70 років на поверхні опинились території, які були під водами Дніпра

Через підрив росіянами Каховської ГЕС та різкого спаду рівня води у Дніпрі оголилась значна ділянка берегової смуги – внаслідок цього багато археологічних артефактів опинилися на поверхні. За цей час на території заповідника «Хортиця» вчені уже знайшли кілька сотень цінних для науки предметів. Про це повідомили в Міністерстві культури.

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«Вперше за 70 років на поверхні опинились території, які були під водами Дніпра. Берегова смуга острова Хортиця багата пам’ятками історії та археології, однак деякі з них знаходяться в аварійному стані та потребують невідкладних рятівних та превентивних робіт», – заявляють у Мінкульті.

Співробітники Національного заповідника «Хортиця» щодня проводять інспекції для забезпечення збереження цих пам’яток та знаходять археологічний матеріал. За цей час вони знайшли кілька сотень предметів, виготовлених з металу, кераміки та дерева, а також понад 1000 фрагментів керамічних виробів.

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Знахідки можна поділити на чотири групи

Науковці усі знахідки умовно поділили на чотири групи, залежно від їхніх характеристик.

Кераміка різного часу та призначення, починаючи від доби енеоліту (6-5 тис. до н.е.) і закінчуючи ХІХ ст. Зазвичай ці знахідки представлені уламками гончарної або ліпної кераміки, такими як частини вінців, ручки, денці, плечики та інші. Окрім того, до керамічних знахідок можна віднести люльки, грузила, прясла тощо.

Артефакти, знайдені на Хортиці фото: Міністерство культури

Знаряддя з кременю представлені давніми інструментами для полювання або обробки. Також, вони можуть мати форму кременю, який використовувався у вогнепальній середньовічній зброї з замковим типом курка.

Артефакти, знайдені на Хортиці фото: Міністерство культури

Металеві знахідки охоплюють широкий спектр предметів. Особливий інтерес становлять монети, оскільки вони найбільш точно датуються та надають важливу інформацію. Також серед цих знахідок є речі, пов’язані з епохою козацтва на острові Хортиця, такі як різноманітні мушкетні та пістольні кулі, ремені, пряжки та застібки, а також деталі від зброї та інші предмети.

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Артефакти, знайдені на Хортиці фото: Міністерство культури

Скло – це один з найбільш крихких матеріалів, і його знахідки відбуваються значно рідше. Попри це, співробітники заповідника знаходять уламки середньовічних пляшок та навіть скляні бомби.

Артефакти, знайдені на Хортиці фото: Міністерство культури

Усі знахідки проходять процес камеральної обробки та додаються до польового опису, який стане основою для створення археологічного звіту.

У Міністерстві зазначають, що окрім забезпечення захисту пам'яток, виникла необхідність в порятунку та підтримці належного стану археологічних об'єктів. Для цього проводяться рейдові виходи на аварійні ділянки та реагування на повідомлення від місцевих, які щоденно знаходять артефакти на узбережжі.

Нагадаємо, після теракту, який російські окупаційні війська влаштували 6 червня на Каховській ГЕС – підірвавши станцію, на місцях, де водосховище вже обміліло, продовжують виявляти старовинні артефакти.

До слова, на одному з пляжів Одеси переселенці знайшли рідкісний артефакт. Науковці припускають, що артефакт вимило з підтопленої прибережної зони чи з потонулого корабля.