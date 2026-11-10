Терезам – час відновлювати важливі контакти та здобувати нові знання. Гороскоп на 11 листопада 2026 року

Середа сприятиме спілкуванню, навчанню, переговорам і пошуку корисної інформації. Уважність до документів та слів співрозмовників допоможе уникнути непорозумінь і використати нові можливості

Терезам варто зосередитися на спілкуванні, навчанні, документах і короткострокових планах. Місяць у Стрільці сприяє обміну ідеями, новим контактам і пошуку інформації. Це вдалий час для переговорів, листування, професійних консультацій та обговорення проєктів. Однак ретроградний Меркурій нагадує про необхідність перевіряти факти, уважно читати документи й не покладатися лише на усні обіцянки.

У стосунках важливо не уникати складних тем, але й не намагатися вирішити всі питання за одну розмову. Ретроградна Венера у вашому знаку повертає увагу до особистих цінностей, старих симпатій і попередніх рішень у коханні. Парам варто відверто обговорити очікування, а самотнім Терезам – не поспішати відновлювати контакт із людиною лише через приємні спогади. Нові знайомства можуть розпочатися з цікавої розмови або спільного навчання.

Індикатори дня:

💼 Робота – 4/5

❤️ Кохання – 4/5

💰 Фінанси – 3/5

⚡ Енергетика – 4/5

🔮♎ Що прогнозують зірки Овну у середу, 11 листопада

💼 Робота: використовуйте контакти для обміну досвідом і пошуку корисної інформації.

💰 Фінанси: уважно перевіряйте документи й умови домовленостей.

❤️ Кохання: говоріть про очікування прямо, не уникаючи важливих тем.

😎 Настрій: комунікабельний, допитливий, схильний до переоцінки минулого.

💡 Порада дня: перш ніж погоджуватися, переконайтеся, що правильно зрозуміли співрозмовника.

🎯 Що сьогодні точно вдасться: отримати корисну інформацію або відновити важливий контакт.

☝️ Головна порада для всіх знаків зодіаку на 11 листопада

Використовуйте енергію дня для розвитку, спілкування та пошуку нових можливостей, але не поспішайте з остаточними висновками. Місяць у Стрільці підтримує прагнення до змін і розширення горизонтів, однак ретроградний Меркурій нагадує про важливість перевірки інформації та повернення до незавершених справ. У фінансових і партнерських питаннях уважно оцінюйте умови домовленостей.

Не дозволяйте амбіціям перетворюватися на суперництво, а відвертість – на різкість. Спокійна аргументація, повага до чужої позиції та послідовність у діях допоможуть використати сприятливі тенденції дня й уникнути непотрібних конфліктів.

* Гороскопи «Главком» базуються виключно на найавторитетніших джерелах у світовій астрологічній спільноті – виданнях та школах, які користуються найбільшою повагою.