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Прогноз погоди на тиждень: 9 – 15 листопада 2026 року

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Прогноз погоди на тиждень: 9 – 15 листопада 2026 року
Наприкінці тижня похолодає, проте опади поступово припиняться
колаж: glavcom.ua

На початку тижня вночі можливі морози

Із 9 до 15 листопада погода в Україні буде мінливою. Після кількох сухих днів прийдуть дощі, місцями з мокрим снігом. На початку тижня вночі ще можливі морози, а вдень повітря прогріватиметься переважно до +3°…+9°. У середині тижня температура підвищиться, а найтеплішим днем може стати п’ятниця: на півдні та південному сході прогнозують до +17°, у Криму – до +20°. Водночас у західних областях буде значно прохолодніше, а в Карпатах очікуються сильні опади. Наприкінці тижня знову похолодає, проте опади поступово припиняться. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на прогнози «Укргідрометцентру».

9 листопада

Понеділок. Стовпчики термометрів покажуть:

  • На півночі: вночі -3°…0°, вдень +3°…+7°. Без опадів, місцями можливий туман.
  • На півдні: вночі 0°…+3°, вдень +5°…+10°. Переважно сухо, на крайньому півдні найтепліше.
  • На заході: вночі -5°…0°, вдень +3°…+7°. Без опадів, у південно-західних областях місцями туман.
  • На сході: вночі -3°…0°, вдень +3°…+8°. Суха погода, без істотних опадів.
  • У центрі: вночі -2°…+1°, вдень +3°…+8°. Переважно без опадів.
  • У Києві: вночі близько -2°…0°, вдень +4°…+7°. Хмарно з проясненнями, без опадів.
Прогноз погоди на тиждень: 9 – 15 листопада 2026 року фото 1

10 листопада

Вівторок. Стовпчики термометрів покажуть:

  • На півночі: вночі -3°…+1°, вдень +4°…+8°. Без опадів, уночі та вранці місцями туман.
  • На півдні: вночі 0°…+4°, вдень +6°…+11°. Переважно сухо, на крайньому півдні та в Криму до +10°…+11°.
  • На заході: вночі -2°…+1°, вдень +4°…+9°. У більшості областей без опадів, місцями можливий туман.
  • На сході: вночі -3°…+1°, вдень +4°…+8°. Без істотних опадів, уночі та вранці місцями туман.
  • У центрі: вночі -2°…+2°, вдень +4°…+9°. Переважно сухо.
  • У Києві: вночі близько 0°…+2°, вдень +5°…+8°. Хмарно з проясненнями, без опадів.
Прогноз погоди на тиждень: 9 – 15 листопада 2026 року фото 2

11 листопада

Середа. Стовпчики термометрів покажуть:

  • На півночі: вночі -1°…+3°, вдень +1°…+6°. Дощ, місцями мокрий сніг.
  • На півдні: вночі +2°…+7°, вдень +7°…+12°. Дощі, місцями помірні.
  • На заході: вночі -2°…+3°, вдень +1°…+6°. Уночі дощ із мокрим снігом, удень місцями дощ.
  • На сході: вночі 0°…+4°, вдень +7°…+12°. Переважно без опадів.
  • У центрі: вночі 0°…+4°, вдень +5°…+10°. Удень дощі, місцями можливий мокрий сніг.
  • У Києві: вночі близько +1°…+3°, вдень +3°…+7°. Хмарно, дощ, місцями можливий мокрий сніг.
Прогноз погоди на тиждень: 9 – 15 листопада 2026 року фото 3

12 листопада

Четвер. Стовпчики термометрів покажуть:

  • На півночі: вночі 0°…+5°, вдень +4°…+9°. Місцями невеликий дощ.
  • На півдні: вночі +5°…+10°, вдень +11°…+16°. Тепліше, місцями дощ.
  • На заході: вночі 0°…+5°, у Прикарпатті місцями до +10°, вдень +5°…+11°. Місцями невеликі опади.
  • На сході: вночі 0°…+5°, вдень +4°…+9°. Місцями дощ.
  • У центрі: вночі 0°…+5°, вдень +4°…+9°. Невеликі, подекуди помірні дощі.
  • У Києві: вночі близько +3°…+5°, вдень +6°…+9°. Хмарно, істотних опадів удень не очікується.
Прогноз погоди на тиждень: 9 – 15 листопада 2026 року фото 4

13 листопада

П’ятниця. Стовпчики термометрів покажуть:

  • На півночі: вночі +7°…+10°, вдень +11°…+16°. Помірні дощі, місцями посилення вітру.
  • На півдні: вночі +7°…+12°, вдень +13°…+17°. Дощі, пориви вітру можуть сягати 17–22 м/с.
  • На заході: вночі +2°…+7°, вдень +1°…+7°. Дощ, місцями мокрий сніг, у Карпатах сильні опади.
  • На сході: вночі +7°…+12°, вдень +11°…+17°. Дощі, вдень можливі сильні пориви вітру.
  • У центрі: вночі +7°…+12°, вдень +11°…+16°. Помірні дощі, місцями поривчастий вітер.
  • У Києві: вночі близько +7°…+10°, вдень +11°…+14°. Хмарно, можливий невеликий дощ.
Прогноз погоди на тиждень: 9 – 15 листопада 2026 року фото 5

14 листопада

Субота. Стовпчики термометрів покажуть:

  • На півночі: вночі 0°…+5°, вдень +2°…+8°. Уночі місцями дощ, удень переважно без істотних опадів.
  • На півдні: вночі +3°…+7°, вдень +7°…+12°. На південному сході дощ, місцями з мокрим снігом.
  • На заході: вночі 0°…+4°, вдень +2°…+7°. Переважно без опадів.
  • На сході: вночі +1°…+6°, вдень +5°…+12°. Місцями дощ, на крайньому південному сході можливий мокрий сніг. Уночі на Лівобережжі пориви вітру до 15–20 м/с.
  • У центрі: вночі 0°…+5°, вдень +2°…+8°. Уночі місцями дощ, удень переважно без істотних опадів.
  • У Києві: вночі близько +2°…+5°, вдень +4°…+8°. Хмарно з проясненнями, уночі можливий дощ.

15 листопада

Неділя. Стовпчики термометрів покажуть:

  • На півночі: вночі -4°…+1°, вдень +1°…+6°. Переважно без опадів, хмарно з проясненнями.
  • На півдні: вночі -1°…+4°, вдень +3°…+8°. Без істотних опадів.
  • На заході: вночі -4°…+1°, вдень +2°…+6°. Суха погода, місцями сонячні прояснення.
  • На сході: вночі -3°…+1°, вдень +1°…+6°. Переважно без опадів.
  • У центрі: вночі -3°…+1°, вдень +2°…+6°. Без істотних опадів, місцями прояснення.
  • У Києві: вночі близько -3°…0°, вдень +2°…+5°. Хмарно з проясненнями, без опадів.

Нагадаємо, «бабине літо» – це народна назва періоду погоди восени, який схожий на літній, і таких періодів буває кілька. Йдеться про спокійні, сонячні, маловітряні дні, а також досить комфортні як для цього сезону температурні показники. Виникають такі періоди тоді, коли на  погоду по території України впливає антициклон.

Раніше повідомлялося, що прийдешня зима в Україні буде на один-два градуси теплішою за норму, але це не виключає короткочасних періодів похолодання.

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Теги: повітря погода Україна

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