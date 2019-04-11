Травести-дива Монро похвасталась стройными ножками и рассказала о вреде курения



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Монро instagram / julia_shelegova

Звезда порадовала поклонников новыми фото

На днях травести-дива Монро и фотограф Юлия Шелегова устроили яркую фотосессию, где скандальная звезда позирует в необычном образе, да еще и с сигаретой.

И это при том, что Монро вообще не курит и никогда не курил. Но если сигарета придает образу драматизма и пикантности, то почему бы и не попозировать.

Звезда поделилась историей своей первой затяжки.

«Помню, первый раз затянулась на переменке, в одиннадцатом классе, как раз перед школьной олимпиадой по химии. Мои одноклассники смалили во всю ментоловый more, длиннинькие такие, а я все целку строила. В итоге поддалась на уговоры, и в итоге получила два балла, хотя шла на победу. Помню так стыдно было перед учителем, он то надежды возлагал», - сокрушается Монро.

Также Монро вспомнила, как курила в университетские годы, чтобы понравится парню и на гастролях. В финале своей исповеди, звезда призвала бросатькурение.

«К чему веду, бросайте Вы эту вредную привычку. Ну реально экономия средств и здоровее будете. Хотя в кадре сигарета - абсолютная драма, какой не добьешься даже самым громким скандалом.Затяжка, очерченные скулы, облако дыма и взгляд в никуда... Захотелось виски и на концерт Aerosmith», - заверишал рассказ Монро.