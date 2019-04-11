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    Жизнь

    Травести-дива Монро похвасталась стройными ножками и рассказала о вреде курения

    • Розсилка
    <p>Монро</p> <p>instagram / julia_shelegova</p> - Травести-дива Монро похвасталась стройными ножками и рассказала о вреде курения

    Монро

    instagram / julia_shelegova

    Звезда порадовала поклонников новыми фото

    На днях травести-дива Монро и фотограф Юлия Шелегова устроили яркую фотосессию, где скандальная звезда позирует в необычном образе, да еще и с сигаретой.

    И это при том, что Монро вообще не курит и никогда не курил. Но если сигарета придает образу драматизма и пикантности, то почему бы и не попозировать.

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    Травести-дива Монро похвасталась стройными ножками и рассказала о вреде курения
    Травести-дива Монро похвасталась стройными ножками и рассказала о вреде курения
    Травести-дива Монро похвасталась стройными ножками и рассказала о вреде курения
    Травести-дива Монро похвасталась стройными ножками и рассказала о вреде курения
    Травести-дива Монро похвасталась стройными ножками и рассказала о вреде курения
    Травести-дива Монро похвасталась стройными ножками и рассказала о вреде курения
    Травести-дива Монро похвасталась стройными ножками и рассказала о вреде курения
    Травести-дива Монро похвасталась стройными ножками и рассказала о вреде курения
    Травести-дива Монро похвасталась стройными ножками и рассказала о вреде курения
    Травести-дива Монро похвасталась стройными ножками и рассказала о вреде курения
    instagram / julia_shelegova

    Звезда поделилась историей своей первой затяжки.

    «Помню, первый раз затянулась на переменке, в одиннадцатом классе, как раз перед школьной олимпиадой по химии. Мои одноклассники смалили во всю ментоловый more, длиннинькие такие, а я все целку строила. В итоге поддалась на уговоры, и в итоге получила два балла, хотя шла на победу. Помню так стыдно было перед учителем, он то надежды возлагал», - сокрушается Монро.

    Также Монро вспомнила, как курила в университетские годы, чтобы понравится парню и на гастролях. В финале своей исповеди, звезда призвала бросатькурение.

    «К чему веду, бросайте Вы эту вредную привычку. Ну реально экономия средств и здоровее будете. Хотя в кадре сигарета - абсолютная драма, какой не добьешься даже самым громким скандалом.Затяжка, очерченные скулы, облако дыма и взгляд в никуда... Захотелось виски и на концерт Aerosmith», - заверишал рассказ Монро.

    знаменитости шоу-бизнес
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