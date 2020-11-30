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    Жизнь

    Трехразовое питание и концерт. Лондонских бездомных поселят в отеле на Рождество

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    Трехразовое питание и концерт. Лондонских бездомных поселят в отеле на Рождество

    В отеле людям предоставят трехразовое питание с доставкой до номера

    Лондонским бездомным на Рождество предложат двухнедельное проживание в отеле с трехразовым питанием и виртуальными выступлениями знаменитостей. Об этом сообщает The Sunday Times.

    В нынешнем году благотворительные организации не смогут разместить бездомных в общежитиях из-за риска распространения коронавируса. Поэтому объединение London Hotel Group согласилось предоставить номера в четырех гостиницах по сниженной стоимости.

    Так, нарушая 50-летнюю традицию, благотворители сняли 517 номеров для людей без определенного места жительства. По словам главы организации Иэна Ричардса, сотрудники не были согласны на условия хуже, чем предоставлялись ранее.

    В отеле им предоставят трехразовое питание с доставкой до номера. Кроме того, им будет доступна медицинская помощь, а в рождественскую ночь на экранах будут транслироваться выступления звезд Элли Голдинг, Имельды Стонтон и Джонатана Прайса.

    Ранее «Скотч» рассказывал о скандальном миллионере, который пришел на свадьбу друга с шестью беременными от него девушками.

    Бизнесмен пришел на торжество в розовом костюме и бежевом лонгсливе с шестью беременными девушками в серебристых вечерних нарядах и с одинаковыми прическами. Каждую из них он гладил по животу. Нвогу заявил, что является отцом их будущих детей.

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    Теги: Рождество питание
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