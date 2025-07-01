Принцесі Діані могло б виповнитись 64: особисте життя та жахлива автокатастрофа

У цей день 1961 року народилася принцеса Уельська Діана

1 липня 1961 року народилась принцеса Діана, колишня дружина принца Чарльза, нинішнього короля Чарльза ІІІ. Якби не жахлива автокатастрофа, їй сьогодні могло б виповнитись 64 роки. «Главком» розповідає, чим запам’яталася принцеса Уельська.

Дитинство

Діана Френсіс Спенсер народилася в Сандрінгемі, в Норфолку в родині графа Джона Спенсера і Френсіс Рут Рош. У неї є двоє сестер – Джейн і Сара, а також брат Чарльз. Діана провела дитинство в Сандрінгемі, там же отримала початкову домашню освіту. Вчителькою майбутньої принцеси стала гувернантка Гертруда Аллен, яка навчала і її мати. Пізніше Діана навчалася в приватній школі близько Кінгс-Лін, потім у підготовчій школі Рідлсворт-Голл.

Діані було вісім років, коли її батьки розлучилися. Дівчинка разом із сестрами і братом залишилася жити з батьком. Незабаром батько одружився вдруге з Рейн Маккоркодейл. Але стосунки з мачухою у Діани не склалися. Дівчинка сильно переживала розлучення батьків.

Принцеса Діана в дитинстві фото з відкритих джерел

У 12 років Діана вступила до привілейованої школи для дівчат в Вест-Гілл, в Севеноуксі, але вчилася погано і так і не закінчила школу. У цьому віці майбутня принцеса захопилася танцями. Також нетривалий час Діана навчалася в школі в швейцарському місті Ружмон 1977 року. Однак жити далеко від дому виявилася не готова і повернулася назад до Лондона.

Особисте життя

Зі своїм майбутнім чоловіком принцом Чарльзом Уельським Діана Спенсер познайомилася в 16 років. Це сталося в Елтропі, коли спадкоємець приїжджав туди на полювання. У той час принц зустрічався зі старшою сестрою Діани леді Сарою це було 1977 року. А вже через три роки у 1980-му Чарльз захопився Діаною, він запросив її провести вікенд в замку Балморал, а після покататися на королівській яхті Britannia. І Діана погодилася.

Діана вийшла заміж за Чарльза 21 липня 1981 року. І народила йому двох дітей – Вільяма і Гаррі.

Проте стосунки Чарльза і Діани весь час були непростими через зв’язок принца із Каміллою Паркер-Боулз, яку той давно кохав.

Шлюб Чарльза і Діани протримався 15 років і закінчився розлученням 28 серпня 1996 року.

Відносини Діани з королівською родиною

Королівська родина тепло прийняла Діану. На момент заручин Діана працювала вихователькою в дитячому садку. Незабаром роботу вона залишила і переїхала жити до Кларенс-хаусу, а потім до Букінгемського палацу, де жила до весілля. Діана стала першою королівською нареченою, у якої була оплачувана робота до заміжжя.

Багато хто відзначає, що принцеса Діана справила сильний вплив на королівську сім’ю.

Під час публічних заходів у королівської сім’ї завжди було звичайною справою проходити крізь натовп без зупинки, поки королева Єлизавета II не змінила цей порядок. Вона першою з монархів стала спілкуватися з публікою під час – сталося це в турі по Австралії та Новій Зеландії в 1970 році.

Принцеса Діана та королева Єлизавета фото з відкритих джерел

Однак Принцеса Діана вивела цю традицію на абсолютно новий рівень. Вона не боялася зблизитися з натовпом, вітала людей рукостисканнями й навіть обіймала. Спілкуючись з дітьми, Діана часто присідала на підлогу, щоб створити більш неформальну і довірчу атмосферу.

І до появи Діани королівська сім’я завжди була дуже стриманою на публіці. Навіть найближчим людям не належало триматися за руки, обіймати і вже тим більше цілувати один одного прилюдно. Але принцеса Діана і це правило поставила під сумнів – тактильний контакт зі своїми дітьми був їй дуже важливий.

Також відомо, що пологи в королівській родині проходили в домашній обстановці. Так, сама королева Єлизавета II з’явилася на світ в будинку своїх бабусь і дідусів на Брутон-стріт, 17, в Лондоні, а принц Чарльз народився в Букінгемському палаці. Проте Діана і тут запровадила свої правила – вона хотіла більш сучасного походу, тому народила обох синів у лікарні.

Автокатастрофа, в якій загинула Діана

Щойно принцеса Уельська публічно показала нового обранця, її життя трагічно обірвалося. 31 серпня 1997 року Діана загинула в автокатастрофі. Коханий Діани продюсер, син єгипетського мільярдера Доді Аль-Фаєд та водій автомобіля також загинули в цій аварії. Вижив лише охоронець.

ДТП сталася в тунелі Pont de l'Alma в Парижі. Принцеса їхала на задньому сидінні разом зі своїм коханцем Доді аль-Фаєдом, вони обидва не були пристебнуті. Доді і водій Мерседес-Бенц S280 Анрі Поль, були оголошені загиблими на місці події, принцеса Діана була доставлена до лікарні, де померла згодом, а охоронець Діани і Аль-Файєда, Тревор Ріс-Джонс, єдиний залишився живим.

Причина автокатастрофи досі суперечлива. Спочатку у смерті принцеси звинуватили автомобіль папараці, які їх переслідували. Але 18-місячне французьке судове розслідування встановило, що катастрофа сталася з вини водія Анрі Поля, доза алкоголю в його крові перевищувала допустиму норму і він не впорався з керуванням. Також в його крові були знайдені сліди антидепресантів і нейролептиків, які в поєднанні з алкоголем очевидно і призвели до трагедії.

«Мерседес» виїхав на берег Сени, рухаючись на захід. Дорога в тунелі, в якому водій ще більше натиснув на газ, мала невеличку яму і легкий поворот ліворуч. Цей маневр став трагічним. На великій швидкості машина врізалася у бетонну колону, що підтримувала стелю тунелю. Спрацювали дві передні подушки безпеки, передок машини сплющився у гармошку. Удар підкинув задню частину авто догори, ламаючи дах. Через мить машина зупинилася – понівечена, із працюючим звуковим сигналом.

Машина була настільки понівечена, що пожежникам довелося годину витягати Діану з автомобіля. Її відвезли в госпіталь, де лікарі робили безуспішні спроби врятувати їй життя. Незважаючи на відчайдушні зусилля лікарів, смерть принцеси настала о 4-ій годині ранку.

Похорон 36-річної принцеси Діани відбувся 6 вересня 1997 року у Вестмінстерському абатстві. Його показали в 200 країнах світу 44 різними мовами. На телебаченні його подивилося 2,5 мільярда осіб.