Головна Скотч Життя
search button user button menu button

Принцесі Діані могло б виповнитись 64: особисте життя та жахлива автокатастрофа

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
google social img telegram social img facebook social img
Щойно принцеса Уельська публічно показала нового обранця, її життя трагічно обірвалося
фото з відкритих джерел

У цей день 1961 року народилася принцеса Уельська Діана

1 липня 1961 року народилась принцеса Діана, колишня дружина принца Чарльза, нинішнього короля Чарльза ІІІ. Якби не жахлива автокатастрофа, їй сьогодні могло б виповнитись 64 роки. «Главком» розповідає, чим запам’яталася принцеса Уельська.

Дитинство

Діана Френсіс Спенсер народилася в Сандрінгемі, в Норфолку в родині графа Джона Спенсера і Френсіс Рут Рош. У неї є двоє сестер – Джейн і Сара, а також брат Чарльз. Діана провела дитинство в Сандрінгемі, там же отримала початкову домашню освіту. Вчителькою майбутньої принцеси стала гувернантка Гертруда Аллен, яка навчала і її мати. Пізніше Діана навчалася в приватній школі близько Кінгс-Лін, потім у підготовчій школі Рідлсворт-Голл.

Діані було вісім років, коли її батьки розлучилися. Дівчинка разом із сестрами і братом залишилася жити з батьком. Незабаром батько одружився вдруге з Рейн Маккоркодейл. Але стосунки з мачухою у Діани не склалися. Дівчинка сильно переживала розлучення батьків.

Принцеса Діана в дитинстві
Принцеса Діана в дитинстві
фото з відкритих джерел

У 12 років Діана вступила до привілейованої школи для дівчат в Вест-Гілл, в Севеноуксі, але вчилася погано і так і не закінчила школу. У цьому віці майбутня принцеса захопилася танцями. Також нетривалий час Діана навчалася в школі в швейцарському місті Ружмон 1977 року. Однак жити далеко від дому виявилася не готова і повернулася назад до Лондона.

Особисте життя

Зі своїм майбутнім чоловіком принцом Чарльзом Уельським Діана Спенсер познайомилася в 16 років. Це сталося в Елтропі, коли спадкоємець приїжджав туди на полювання. У той час принц зустрічався зі старшою сестрою Діани леді Сарою це було 1977 року. А вже через три роки у 1980-му Чарльз захопився Діаною, він запросив її провести вікенд в замку Балморал, а після покататися на королівській яхті Britannia. І Діана погодилася.

Діана вийшла заміж за Чарльза 21 липня 1981 року. І народила йому двох дітей – Вільяма і Гаррі.

Принцесі Діані могло б виповнитись 64: особисте життя та жахлива автокатастрофа фото 1

Проте стосунки Чарльза і Діани весь час були непростими через зв’язок принца із Каміллою Паркер-Боулз, яку той давно кохав.

Шлюб Чарльза і Діани протримався 15 років і закінчився розлученням 28 серпня 1996 року.

Принцесі Діані могло б виповнитись 64: особисте життя та жахлива автокатастрофа фото 2

Відносини Діани з королівською родиною

Королівська родина тепло прийняла Діану. На момент заручин Діана працювала вихователькою в дитячому садку. Незабаром роботу вона залишила і переїхала жити до Кларенс-хаусу, а потім до Букінгемського палацу, де жила до весілля. Діана стала першою королівською нареченою, у якої була оплачувана робота до заміжжя.

Багато хто відзначає, що принцеса Діана справила сильний вплив на королівську сім’ю.

Під час публічних заходів у королівської сім’ї завжди було звичайною справою проходити крізь натовп без зупинки, поки королева Єлизавета II не змінила цей порядок. Вона першою з монархів стала спілкуватися з публікою під час – сталося це в турі по Австралії та Новій Зеландії в 1970 році.

Принцеса Діана та королева Єлизавета
Принцеса Діана та королева Єлизавета
фото з відкритих джерел

Однак Принцеса Діана вивела цю традицію на абсолютно новий рівень. Вона не боялася зблизитися з натовпом, вітала людей рукостисканнями й навіть обіймала. Спілкуючись з дітьми, Діана часто присідала на підлогу, щоб створити більш неформальну і довірчу атмосферу.

Принцесі Діані могло б виповнитись 64: особисте життя та жахлива автокатастрофа фото 3

І до появи Діани королівська сім’я завжди була дуже стриманою на публіці. Навіть найближчим людям не належало триматися за руки, обіймати і вже тим більше цілувати один одного прилюдно. Але принцеса Діана і це правило поставила під сумнів – тактильний контакт зі своїми дітьми був їй дуже важливий.

Також відомо, що пологи в королівській родині проходили в домашній обстановці. Так, сама королева Єлизавета II з’явилася на світ в будинку своїх бабусь і дідусів на Брутон-стріт, 17, в Лондоні, а принц Чарльз народився в Букінгемському палаці. Проте Діана і тут запровадила свої правила – вона хотіла більш сучасного походу, тому народила обох синів у лікарні.

Принцесі Діані могло б виповнитись 64: особисте життя та жахлива автокатастрофа фото 4

Автокатастрофа, в якій загинула Діана

Щойно принцеса Уельська публічно показала нового обранця, її життя трагічно обірвалося. 31 серпня 1997 року Діана загинула в автокатастрофі. Коханий Діани продюсер, син єгипетського мільярдера Доді Аль-Фаєд та водій автомобіля також загинули в цій аварії. Вижив лише охоронець.

ДТП сталася в тунелі Pont de l'Alma в Парижі. Принцеса їхала на задньому сидінні разом зі своїм коханцем Доді аль-Фаєдом, вони обидва не були пристебнуті. Доді і водій Мерседес-Бенц S280 Анрі Поль, були оголошені загиблими на місці події, принцеса Діана була доставлена до лікарні, де померла згодом, а охоронець Діани і Аль-Файєда, Тревор Ріс-Джонс, єдиний залишився живим.

Принцесі Діані могло б виповнитись 64: особисте життя та жахлива автокатастрофа фото 5

Причина автокатастрофи досі суперечлива. Спочатку у смерті принцеси звинуватили автомобіль папараці, які їх переслідували. Але 18-місячне французьке судове розслідування встановило, що катастрофа сталася з вини водія Анрі Поля, доза алкоголю в його крові перевищувала допустиму норму і він не впорався з керуванням. Також в його крові були знайдені сліди антидепресантів і нейролептиків, які в поєднанні з алкоголем очевидно і призвели до трагедії.

«Мерседес» виїхав на берег Сени, рухаючись на захід. Дорога в тунелі, в якому водій  ще більше натиснув на газ, мала невеличку яму і легкий поворот ліворуч. Цей маневр став  трагічним. На великій швидкості машина врізалася  у бетонну колону, що підтримувала стелю тунелю. Спрацювали дві передні подушки безпеки, передок машини сплющився  у гармошку. Удар підкинув задню частину авто догори, ламаючи дах. Через мить машина зупинилася – понівечена, із працюючим звуковим сигналом.

Принцесі Діані могло б виповнитись 64: особисте життя та жахлива автокатастрофа фото 6

Машина була настільки понівечена, що пожежникам довелося годину витягати Діану з автомобіля.  Її відвезли в госпіталь, де лікарі робили безуспішні спроби врятувати їй життя. Незважаючи на відчайдушні зусилля лікарів, смерть принцеси настала о 4-ій годині ранку.

Принцесі Діані могло б виповнитись 64: особисте життя та жахлива автокатастрофа фото 7

Похорон 36-річної принцеси Діани відбувся 6 вересня 1997 року у Вестмінстерському абатстві. Його показали в 200 країнах світу 44 різними мовами. На телебаченні його подивилося 2,5 мільярда осіб.

Читайте також:

Теги: ДТП Принц Чарльз розслідування весілля водій смерть Король Чарльз III принцеса Діана

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Коли Діана Спенсер вийшла заміж за принца Чарльза в 1981 році, до її персони було прикуто багато уваги
Принцеса Діана. Портретна галерея Лондона показала унікальні фото
2 липня, 2021, 12:04
Чарльз офіційно заборонив використання лаку для волосся в Кенсингтонському палаці, який ділив із дружиною
Стало відомо, чому принцеса Діана вважала Чарльза ІІІ «божевільним»
30 жовтня, 2022, 11:17
рем'єр-міністр Великої Британії вразив націю, оголосивши про початок шлюборозлучного процесу Чарльза та Діани
Стало відомо, як принцеса Діана помстилася чоловіку після його пропозиції розлучитися
13 грудня, 2022, 12:55
Голосно сміялася. Як принцеса Діана мстилася на публіці Чарльзу за байдужість
Голосно сміялася. Як принцеса Діана мстилася на публіці Чарльзу за байдужість
3 квiтня, 2023, 14:36
Нейромережа показала, як принцеса Діана виглядала б зараз
Нейромережа показала, як принцеса Діана виглядала б зараз
7 травня, 2023, 22:52
Елайза та Амелія Спенсери показалися у яскравому образі
Племінниці принцеси Діани відтворили її культовий образ (фото)
5 грудня, 2024, 10:38
Король Чарльз зіграв на морквині на прийомі у Віндзорському замку
Король Чарльз зіграв на сопілці з моркви: як відреагувала мережа
11 квiтня, 09:51
Принцеса Шарлотта є третьою в лінії успадкування британського престолу
Схожість з Діаною та Єлизаветою II: принцеса Шарлотта на новому ювілейному фото
2 травня, 21:00
Королівське подружжя прибуло до Канади
Король Чарльз III і королева Камілла розпочали державний візит в Канаді
27 травня, 02:28

Життя

Принцесі Діані могло б виповнитись 64: особисте життя та жахлива автокатастрофа
Принцесі Діані могло б виповнитись 64: особисте життя та жахлива автокатастрофа
«Сотні тисяч агентів Москви»: зловісне передбачення Назарія Яремчука з його щоденника
«Сотні тисяч агентів Москви»: зловісне передбачення Назарія Яремчука з його щоденника
Тисяча євро за кілограм: з чого зроблено найдорожчий сир у світі
Тисяча євро за кілограм: з чого зроблено найдорожчий сир у світі
У Британії зросла кількість людей, які готуються до Третьої світової війни
У Британії зросла кількість людей, які готуються до Третьої світової війни
Максим Рильський «приручив» свого сексота. Онук славетного поета розповів, як дід уживався з КДБ
Максим Рильський «приручив» свого сексота. Онук славетного поета розповів, як дід уживався з КДБ
У Малайзії компанія зобов'язала працівників підтверджувати відпустку геолокацією
У Малайзії компанія зобов'язала працівників підтверджувати відпустку геолокацією

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
254K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 1 липня: ситуація на фронті
100K
Карта повітряних тривог України онлайн 1 липня 2025
68K
«Весь світ сміється з Трампа». Легендарний хокеїст відреагував на обстріл України Росією
47K
Посол Василь Боднар: «Найстрашніший» міф – українські жінки відберуть польських чоловіків
8333
Останні вибори. Чи потрібно це Україні?
6049
Командування ЗСУ знайшло вихід, як протистояти м'ясним штурмам росіян

Новини

1 липня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
Сьогодні, 00:01
Повітряна тривога в Києві тривала понад 6 год
29 червня, 04:59
27 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
27 червня, 00:05
Атака на українські міста, заяви лідерів на саміті НАТО: головне за ніч
25 червня, 05:57
Атака на Сумщину та Харків, Трамп оголосив про перемир'я між Ізраїлем та Іраном: головне за ніч
24 червня, 05:47
ТЦК повинні змінити своє обличчя. Сирський заявив про хвилю відряджень на передову
22 червня, 10:56

Прес-релізи

GGBET – титульний спонсор ФК «Динамо» Київ
GGBET – титульний спонсор ФК «Динамо» Київ
26 червня, 09:05
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Договір публічної оферти

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua