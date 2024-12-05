Племінниці принцеси Діани відтворили її культовий образ (фото)

Образи близнючок нагадали шанувальникам знамениту «сукню помсти» принцеси Діани

Племінниці принцеси Діани, Елайза та Амелія Спенсери нещодавно з'явилися на церемонії 2024 British Fashion Awards і привернули увагу своїми витонченими образами. Про це повідомляє The Mirror.

Видання пише, що 32-річні близнючки обрали гармонійно підібрані вбрання: елегантні чорні максісукні, доповнені діамантовими прикрасами. Їхні образи нагадали шанувальникам королівської родини знамениту «сукню помсти» принцеси Діани.

Відомо, що принцеса з'явилася в цьому сміливому чорному платті, створеному дизайнеркою Крістіаною Стамболян, у той день, коли принц Чарльз публічно визнав свою подружню зраду.

Нагадаємо, що раніше племінниця принцеси Діани одружилася зі Грегом Маллеттом після понад десятка років стосунків. Весілля леді Амелії Спенсер було включено до списку найбільш очікуваних аристократичних урочистостей 2023 року. Однак одна аристократична традиція не була дотримана нареченою.

До слова, дві вітальні листівки з еротичними жартами, які принцеса Діана відправила останньому королю Греції Костянтину II, продали за £7 тис. Про це повідомляє сайт англійського аукціонного будинку Dominic Winter Auctioneers.