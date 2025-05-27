Головна Світ Політика
search button user button menu button

Король Чарльз III і королева Камілла розпочали державний візит в Канаді

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Король Чарльз III і королева Камілла розпочали державний візит в Канаді
Королівське подружжя прибуло до Канади
фото: x.com/RoyalFamily

Карні раніше запросив Короля Чарльза для відкриття роботи нового парламенту

Король Чарльз III та королева Камілла розпочали дводенний державний візит до Канади, який має на меті підкреслити суверенітет країни на тлі напруженості у відносинах із США. Про це королівське подружжя повідомляє у Х, передає «Главком»

Візит королівського подружжя відбувається на тлі суперечливих заяв президента США Дональда Трампа, який неодноразово обмовлявся про можливість приєднання Канади як 51-го штату США.

На подібні заяви Трампа різко реагує новообраний прем'єр-міністр Канади Марк Карні. Цього разу у відповідь на випади американського президента у сторону Канади, Карні запросив короля Чарльза виступити з тронною промовою на відкритті 45-ї сесії канадського парламенту.

Як пише BBC, це є рідкісною подією, оскільки востаннє монарх виголошував таку промову в Канаді у 1977 році.

Під час візиту король Чарльз і королева Камілла вже взяли участь у низці заходів, зокрема, у церемонії посадки дерева на території офіційної резиденції генерал-губернатора Канади Рідо-Голл.

Там вже росте понад 150 пам'ятних дерев, чотири з яких були посаджені королем, принцом Уельським, та п'ять – королевою Єлизаветою II.

Після прибуття Король і Королева зустрілися з прем'єр-міністром Марком Карні, генерал-губернатором, а також лідерами трьох національних організацій корінних народів.

Своєю чергою Карні в «ікс» написав: «Ваш історичний візит є нагадуванням про зв'язок між Канадою та Короною –зв'язок, що викувався протягом поколінь, формувався спільною історією та ґрунтувався на спільних цінностях».

Раніше Марк Карні назвав майбутній візит короля «історичною честю, яка відповідає тяжкості нашого часу». Він підкреслив, що канадці на виборах обрали уряд, який зможе протистояти політиці президента Трампа та водночас будувати сильну економіку Канади.

Читайте також:

Теги: Канада король Марк Карні

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі

Коментарі тимчасово закрито з технічних причин

Свої повідомлення ви можете надсилати на електронну пошту редакції [email protected]
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Правоохоронці впевнені, що цей інцидент не був терактом
У Ванкувері автівка в'їхала в натовп на фестивалі: є жертви
27 квiтня, 14:32
Наймолодшій жертві трагедії було всього 5 років
Водієві, який в’їхав у натовп людей у Ванкувері, висунули звинувачення у вбивстві
28 квiтня, 05:39
Головні новини ночі проти 29 квітня
Росія вдарила дронами по Києву, вибухи в Росії: головне за ніч
29 квiтня, 05:49
Зеленський висловив співчуття родинам загиблих і побажав якнайшвидшого одужання всім пораненим
Трагедія у Ванкувері: Зеленський висловив Канаді співчуття
27 квiтня, 21:22
Американці переконані, що Трамп дотримає слова щодо приєднання нових територій
Трамп має намір приєднати Канаду та Гренландію: що думають американці
30 квiтня, 08:46
США більше не можуть дозволити собі субсидувати безпеку Європи – Волтц
Майк Волтц розкритикував допомогу США для Європи
30 квiтня, 17:09
Ан-124 «Руслан» є одним із найбільших серійних вантажних літаків у світі
Канада розпочала конфіскацію російського літака «Руслан»
7 травня, 11:12
Виставка «Сициліада» Юрія Вакуленка відкрилась у музеї «Київська картинна галерея»
Куди сходити у Києві 12-18 травня: дайджест культурних подій
10 травня, 19:02
Зеленський вперше зустрівся із прем'єром Канади: обговорили взаємодію країн
Зеленський вперше зустрівся із прем'єром Канади: обговорили взаємодію країн
17 травня, 21:17

Політика

Король Чарльз провів аудієнцію з прем'єром Канади Марком Карні
Король Чарльз провів аудієнцію з прем'єром Канади Марком Карні
Король Чарльз III і королева Камілла розпочали державний візит в Канаді
Король Чарльз III і королева Камілла розпочали державний візит в Канаді
Taurus не буде? Віцеканцлер Німеччини здивував заявою після слів Мерца про зняття обмежень
Taurus не буде? Віцеканцлер Німеччини здивував заявою після слів Мерца про зняття обмежень
Відсторонений кандидат у президенти Румунії Джорджеску заявив, що йде з політики
Відсторонений кандидат у президенти Румунії Джорджеску заявив, що йде з політики
Міністр закордонних справ Туреччини провів зустріч з Путіним: про що говорили
Міністр закордонних справ Туреччини провів зустріч з Путіним: про що говорили
Мерц погрожує позбавити Словаччину грошей ЄС: причина
Мерц погрожує позбавити Словаччину грошей ЄС: причина

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
228K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 26 травня: ситуація на фронті
146K
Координаційний штаб пояснив, чому з полону повернувся військовий, який зрадив Україну
86K
Карта повітряних тривог України онлайн 26 травня 2025
69K
Кремль має дві цілі. Аналітики ISW пояснили, чому РФ посилила удари по Україні
25K
Стало відомо, чи отримав Зеленський запрошення на саміт НАТО
21K
Дали 30 хвилин зібрати речі: Трамп звільнив працівників одного відомства

Новини

У Києві повітряна тривога тривала сім годин
24 травня, 05:13
Комбінована атака на Київ: оновлена інформація про наслідки
24 травня, 04:13
Обмін полоненими, Росія атакувала Одесу: є жертви. Головне за 23 травня
23 травня, 20:58
Вбивство Портнова та протест проти Онуфрія. Головне за 21 травня
21 травня, 21:15
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
21 травня, 04:58
У Мексиці невідомі застрелили двох помічників мера Мехіко
21 травня, 03:27

Прес-релізи

MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
13 травня, 16:34
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua