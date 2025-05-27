Король Чарльз III і королева Камілла розпочали державний візит в Канаді

Карні раніше запросив Короля Чарльза для відкриття роботи нового парламенту

Король Чарльз III та королева Камілла розпочали дводенний державний візит до Канади, який має на меті підкреслити суверенітет країни на тлі напруженості у відносинах із США. Про це королівське подружжя повідомляє у Х, передає «Главком»

Візит королівського подружжя відбувається на тлі суперечливих заяв президента США Дональда Трампа, який неодноразово обмовлявся про можливість приєднання Канади як 51-го штату США.

На подібні заяви Трампа різко реагує новообраний прем'єр-міністр Канади Марк Карні. Цього разу у відповідь на випади американського президента у сторону Канади, Карні запросив короля Чарльза виступити з тронною промовою на відкритті 45-ї сесії канадського парламенту.

Як пише BBC, це є рідкісною подією, оскільки востаннє монарх виголошував таку промову в Канаді у 1977 році.

Під час візиту король Чарльз і королева Камілла вже взяли участь у низці заходів, зокрема, у церемонії посадки дерева на території офіційної резиденції генерал-губернатора Канади Рідо-Голл.

In the grounds of Rideau Hall, the official residence of the Governor General of Canada, Their Majesties have planted a Blue-Beech tree to recognise their visit.



There are over 150 commemorative trees in the grounds of the residence including four trees which were planted by The… pic.twitter.com/VjpX5lAVDM — The Royal Family (@RoyalFamily) — The Royal Family (@RoyalFamily) May 26, 2025

Там вже росте понад 150 пам'ятних дерев, чотири з яких були посаджені королем, принцом Уельським, та п'ять – королевою Єлизаветою II.

Після прибуття Король і Королева зустрілися з прем'єр-міністром Марком Карні, генерал-губернатором, а також лідерами трьох національних організацій корінних народів.

Welcome to Canada, Your Majesties.



Your historic visit is a reminder of the bond between Canada and the Crown — one forged over generations, shaped by shared histories, and grounded in common values. pic.twitter.com/eDsdaHiWp0 — Mark Carney (@MarkJCarney) — Mark Carney (@MarkJCarney) May 26, 2025

Своєю чергою Карні в «ікс» написав: «Ваш історичний візит є нагадуванням про зв'язок між Канадою та Короною –зв'язок, що викувався протягом поколінь, формувався спільною історією та ґрунтувався на спільних цінностях».

Раніше Марк Карні назвав майбутній візит короля «історичною честю, яка відповідає тяжкості нашого часу». Він підкреслив, що канадці на виборах обрали уряд, який зможе протистояти політиці президента Трампа та водночас будувати сильну економіку Канади.