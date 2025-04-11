Король Чарльз зіграв на сопілці з моркви: як відреагувала мережа

Король Чарльз зіграв на морквині на прийомі у Віндзорському замку

Король Чарльз провів зустріч із представниками Лондонського овочевого оркестру

Король Великої Британії Чарльз ІІІ зіграв дитячу пісню на сопілці, зробленій з моркви. Це відео миттєво розлетілося мережею й викликало шквал коментарів, інформує «Главком».

Король Чарльз провів зустріч із представниками Лондонського овочевого оркестру у Віндзорському замку. Під час заходу один з учасників подарував королю сопілку, виготовлену з моркви, на якій виконав дитячу колискову «Сяй, маленька зіронько». Про це повідомляє The Standart.

На заході були присутні 350 гостей.

Користувачі соцмереж відреагували на відео та активно коментують його.

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Нагадаємо, що Папа Римський Франциск у Ватикані зустрівся з королем Великої Британії Чарльзом III і королевою Каміллою, які приїхали до Італії. Понтифік вперше провів зустріч після п'яти тижнів перебування в лікарні. Він планував провести аудієнцію з Чарльзом, але офіційний державний візит до Ватикану був відкладений через стан здоров'я Папи Римський.

Зауважимо 27 березня король Великої Британії Чарльз III був ненадовго госпіталізований після побічної реакції на лікування раку. Вже наступного дня, 28 березня, він повернувся до своєї лондонської резиденції Кларенс-хаус, однак його заплановані публічні заходи на той день було скасовано з перестороги.

«Главком» повідомляв, що у лютому 2024 року медики виявили у Чарльза III рак під час обстеження після операції через збільшення передміхурової залози. Король одразу почав проходити регулярне лікування, але йому довелося на певний час відмовитися від публічних обов'язків.