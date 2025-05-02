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Схожість з Діаною та Єлизаветою II: принцеса Шарлотта на новому ювілейному фото

Андрій Самойленко
glavcom.ua
Андрій Самойленко
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Принцеса Шарлотта є третьою в лінії успадкування британського престолу
фото: Prince and Princess of wales/Instagram

Принцесі Шарлотті – 10 років: зворушливий портрет від принцеси Уельської підкорив мережу

Сьогодні, 2 травня, на честь 10-го дня народження принцеси Шарлотти Кенсінгтонський палац оприлюднив нову офіційну фотографію юної принцеси. Авторкою чарівного знімку стала її мати, принцеса Уельська Кетрін. Про Це повідомляє «Главком» з посиланням на The Telegraph.

Фотографія, зроблена на iPhone принцеси в мальовничій Камбрії на початку цього року, зафіксувала Шарлотту в невимушеній обстановці. Принцеса сидить на вкритому травою пагорбі. На ній зручна водонепроникна куртка, а за спиною видніється рюкзак, що натякає на активне проведення часу на природі.

Супровідний підпис до фотографії в соціальних мережах лаконічно вітає іменинницю: «З 10-річчям, принцесо Шарлотто!».

Схожість з Діаною та Єлизаветою II: принцеса Шарлотта на новому ювілейному фото фото 1
фото: Prince and Princess of wales/Instagram

Відомо, що принцеса Уельська є палкою прихильницею користі від перебування дітей на свіжому повітрі. Лише на початку цього тижня, під час візиту на острів Малл, принцеса Кетрін підкреслила важливість того, щоб діти «якомога частіше бували на свіжому повітрі», додавши, що «важливі дрібниці».

Принцеса Шарлотта, яка є третьою в лінії успадкування британського престолу, навчається у приватній школі Ламбрук поблизу Аскота. Серед її захоплень – танці, особливо балет і степ. Юна принцеса також відома своїм жвавим характером і часто потрапляє в об'єктиви камер, демонструючи свою здатність тримати під контролем старшого брата, принца Джорджа, та молодшого – принца Луї.

Востаннє Шарлотту бачили на публіці під час різдвяних свят, коли вона разом з батьками та братами відвідувала церковну службу в Сандрінгемі.

Шарлотта Елізабет Діана народилася 2 травня 2015 року в лондонській лікарні Святої Марії. Своїми другими іменами вона вшановує пам'ять її прабабусі, королеви Єлизавети II, та покійної бабусі, принцеси Діани. Шанувальники королівської родини відзначають її схожість з обома знаковими жінками, особливо в юності. Також помітно, що Шарлотта успадкувала посмішку свого батька, принца Вільяма, якого в схожому віці фотографували під час картингу.

Принцеса Уельська нещодавно відвідала Озерний край, де стала співпрезидентом скаутів. У відео, знятому на березі озера Віндермір, вона поділилася своїм особливим зв'язком з природою, яка стала для неї «місцем для балансу» під час повернення до виконання королівських обов'язків на тлі лікування від раку. Принцеса зізналася, що відчуває «дуже духовний, дуже інтенсивний» емоційний зв'язок з природою, який приносить їй спокій.

Нагадаємо, 23 квітня, принц Луї, третій онук короля Чарльза, відзначив свій сьомий день народження. З нагоди свята королівська родина традиційно оприлюднила новий портрет іменинника.

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Теги: фото Король Чарльз III Велика Британія день народження

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