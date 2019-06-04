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    Жизнь

    У пятилетнего принца Джорджа появились первые домашние обязанности

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    Принц Джордж - У пятилетнего принца Джорджа появились первые домашние обязанности
    Принц Джордж

    Старший сын герцога и герцогини Кембриджских помогает маме и папе

    Кейт Миддлтон и принц Уильям стараются, чтобы у их детей было обычное детство. Герцогиня Кембриджская ввела строгие правила относительно просмотра телевизора, а видеоигры и вовсе «забанила».

    Однако кроме развлечений у старшего сына Джорджа появились домашние обязанности, которые он с удовольствием выполняет. Маленький принц приносит пакеты с продуктами в Анмер-Холл.

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    У пятилетнего принца Джорджа появились первые домашние обязанности
    У пятилетнего принца Джорджа появились первые домашние обязанности
    У пятилетнего принца Джорджа появились первые домашние обязанности
    У пятилетнего принца Джорджа появились первые домашние обязанности
    У пятилетнего принца Джорджа появились первые домашние обязанности
    У пятилетнего принца Джорджа появились первые домашние обязанности
    У пятилетнего принца Джорджа появились первые домашние обязанности

    «У принца Джорджа появилась первая работа», – шутят в британской прессе. Мальчик часто помогает курьерам из сети супермаркетов Waitrose выгружать пакеты с заказанными покупками, которые они доставляют в Норфолк в их дом.

    Вместе с отцом Джордж выходит к службе доставки к воротам и несет пакеты до дверей особняка. Курьеры были приятно удивлены, что у них нашлись такие замечательные помощники.

     

    знаменитости дети звезд Кейт Миддлтон Принц Уильям
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