  1. Головна
  2. Скотч
  3. Жизнь

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Жизнь

    Ученые: Фильтры Instagram и палитра фотографий может рассказать о характере человека

    • Розсилка
    Ученые: Фильтры Instagram и палитра фотографий может рассказать о характере человека

    Исследование показало, что яркие цвета не используют одинокие люди

    Ученые из Университета Сонгюнгван в Южной Корее выяснили, что выбор фильтров в инстаграме может рассказать о характере человека.

    Целью исследования стало изучение взаимосвязи между личностью пользователя и цветовыми особенностями его фотографий. Ученые предположили, что люди с некоторыми особенностями психики будут иметь похожий стиль снимков в социальных сетях. Сотрудники университета проанализировали 25 тысяч фотографий и удовлетворенность жизнью, степень одиночества, нарциссизм, отношение к социальным сетям их авторов — 179 добровольцев.

    Выяснилось, что пользователи, которые не состоят в отношениях или чувствуют себя одинокими, меньше склонны к ярким цветам. Разнообразие палитры свойственно скорее экстравертам, чем интровертам. Они, как и люди, склонные к нарциссизму, выбирают яркие фильтры и снимки. Пол пользователя также влияет на красочность фотографий, которые он выставляет в социальных сетях: женщины выбирают снимки с более разнообразной цветовой гаммой.

    Джерело: Bird In Flight

    Читайте також
    социальная сеть социальная сеть Instagram
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ