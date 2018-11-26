Ученые: Фильтры Instagram и палитра фотографий может рассказать о характере человека



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Исследование показало, что яркие цвета не используют одинокие люди

Ученые из Университета Сонгюнгван в Южной Корее выяснили, что выбор фильтров в инстаграме может рассказать о характере человека.

Целью исследования стало изучение взаимосвязи между личностью пользователя и цветовыми особенностями его фотографий. Ученые предположили, что люди с некоторыми особенностями психики будут иметь похожий стиль снимков в социальных сетях. Сотрудники университета проанализировали 25 тысяч фотографий и удовлетворенность жизнью, степень одиночества, нарциссизм, отношение к социальным сетям их авторов — 179 добровольцев.

Выяснилось, что пользователи, которые не состоят в отношениях или чувствуют себя одинокими, меньше склонны к ярким цветам. Разнообразие палитры свойственно скорее экстравертам, чем интровертам. Они, как и люди, склонные к нарциссизму, выбирают яркие фильтры и снимки. Пол пользователя также влияет на красочность фотографий, которые он выставляет в социальных сетях: женщины выбирают снимки с более разнообразной цветовой гаммой.

Джерело: Bird In Flight