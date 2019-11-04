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    Жизнь

    Украинско-американская ракета вывела на орбиту космический корабль: как это было (фото)

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    Украинско-американская ракета вывела на орбиту космический корабль: как это было (фото)

    Ракета-носитель «Антарес» доставит на Международную космическую станцию 3750 килограммов полезного груза

    В субботу, 2 ноября, украинско-американская ракета-носитель «Антарес» успешно вывела на орбиту грузовой корабль «Сигнус», который доставит на Международную космическую станцию 3750 килограммов полезного груза, в том числе экспериментальную духовку.

    Об этом сообщает Конструкторское бюро «Южное», которое разработало основную конструкцию первой ступени ракеты.

    Пуск ракеты осуществили из Центра космических полетов на острове Уоллопс, штат Вирджиния. Стыковка с МКС запланирована на 4 ноября.

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    Украинско-американская ракета вывела на орбиту космический корабль: как это было (фото)
    Украинско-американская ракета вывела на орбиту космический корабль: как это было (фото)
    Украинско-американская ракета вывела на орбиту космический корабль: как это было (фото)
    Украинско-американская ракета вывела на орбиту космический корабль: как это было (фото)
    Украинско-американская ракета вывела на орбиту космический корабль: как это было (фото)
    Украинско-американская ракета вывела на орбиту космический корабль: как это было (фото)
    Украинско-американская ракета вывела на орбиту космический корабль: как это было (фото)

    «Сигнус» по заказу NASA должен доставить на станцию провизию и вещи для экипажа, материалы для научных исследований, оборудование для магнитного альфа-спектрометра, оборудование для станции и выхода в открытый космос, компьютеры и комплектующие.

    Также на МКС запланировано тестирование устройства для переработки пластика на нить (филамент) для 3D-печати. Эту нить можно будет использовать на устройстве Made in Space Manufacturing Device - 3D-принтере Refabricator, который работает в орбитальной лаборатории МКС с 2016 года.

    Кроме этого, доставленное оборудование позволит провести испытания «специального жилета» AstroRad, предназначенного для защиты космонавтов от радиации.

    «Проект« Антарес »является удачным примером кооперации предприятий космической отрасли Украины в международных космических проектах, устойчивой внешнеэкономической деятельности наших предприятий и присутствия украинской ракетно-космической отрасли на мировом космическом рынке. Гордимся быть частью большой команды, в которой мы можем применить свои знания и получить новый опыт», - заявили в КБ «Южное».

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