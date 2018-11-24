Украшение для суровых мужчин: В Британии начали продавать гирлянды для бороды



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Аксессуар понравится втем, кому надоели традиционные рождественские свитера

В преддверии Рождества британский интернет-магазин начал продавать необычные гирлянды. Об этом сообщает Lad Bible.

Теперь можно украсить не только квартиру или дом к Рождеству, но также собственную бороду. Безусловно, эта новинка создана специально для брутальных мужчин, которые могут похвастаться густой растительностью на лице.

Новый праздничный гаджет получил название Beard Lights. Так, гирлянда имеет 18 светодиодов. Такая покупка обойдется в $15.

Сами производители сообщают о том, что гирлянда является безопасной. Более того, она достаточно удобная и не будет причинять неудобства.

В описании гирлянды говорится о том, что это приобретение круче, чем всем надоевшие традиционные рождественские свитера.