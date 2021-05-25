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    Умер актер популярного сериала

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    Американский актер Марк Йорк - Умер актер популярного сериала
    Американский актер Марк Йорк

    Причиной смерти стала непродолжительная болезнь

    Американский актер Марк Йорк, снявшийся в комедийном сериале «Офис», умер в одной из больниц города Дейтон, штат Огайо. Об этом сообщает TMZ.

    Причиной смерти стала непродолжительная болезнь. Подробности недуга артиста не раскрываются. Йорку было 55 лет.

    В «Офисе» Йорк появился в двух первых сезонах в эпизодической роли инвалида Билли Мерчанта. Артист страдал параплегией (паралич конечностей) с 1988 года. Он также появился в эпизоде сериала «CSI: Место преступления Нью-Йорк» в 2004 году.

    Ранее «Скотч» сообщал, молодая мать настолько полюбила тату, что превратила себя в ходячий комикс.

    Все началось в 18 лет. Тогда новые знакомые затащили Юлиану в тату-салон, а она не особо и сопротивлялась. Спустя несколько лет, когда сыну девушки исполнилось три года, она решила набить себе на ноге изображения его любимых героев. Так на бедре немки поселились Человек-паук, Железный человек и Капитан Америка

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    Теги: знаменитости актер умер
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    Умер актер популярного сериала