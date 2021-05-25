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    Немецкая пенсионерка потратила все сбережения на тату во все тело (фото)

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    Немецкая модель Керстин Тристан&nbsp; - Немецкая пенсионерка потратила все сбережения на тату во все тело (фото)
    Немецкая модель Керстин Тристан 
    Фото: @tattoo_butterfly_flower

    Тристан начала активно вести свой блог в Instagram, в котором стала делиться фотографиями в откровенных нарядах

    Жительница Германии покрыла татуировками 90 процентов своего тела и прославилась в социальных сетях. Соответствующий материал публикует The Sun.

    Немецкая модель Керстин Тристан (Kerstin Tristan) увлеклась тату в возрасте 50 лет. 55-летняя героиня материала призналась, что с тех пор потратила все свои сбережения на разноцветные рисунки на теле, поскольку «просто не могла больше выносить» свою кожу.

    «Я пожертвовала ради татуировок всеми своими сбережениями, вложив в них 35 тысяч евро. Я просто хотела попробовать что-то новое. Все мы живем один раз, и я подумала, что в моем возрасте должно произойти что-то стоящее», — поделилась она.

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    Немецкая пенсионерка потратила все сбережения на тату во все тело (фото)
    Немецкая пенсионерка потратила все сбережения на тату во все тело (фото)
    Немецкая пенсионерка потратила все сбережения на тату во все тело (фото)
    Немецкая пенсионерка потратила все сбережения на тату во все тело (фото)
    Немецкая пенсионерка потратила все сбережения на тату во все тело (фото)
    Немецкая пенсионерка потратила все сбережения на тату во все тело (фото)
    Немецкая пенсионерка потратила все сбережения на тату во все тело (фото)
    Немецкая пенсионерка потратила все сбережения на тату во все тело (фото)
    Немецкая пенсионерка потратила все сбережения на тату во все тело (фото)
    Немецкая пенсионерка потратила все сбережения на тату во все тело (фото)
    Немецкая пенсионерка потратила все сбережения на тату во все тело (фото)
    Немецкая пенсионерка потратила все сбережения на тату во все тело (фото)
    Немецкая пенсионерка потратила все сбережения на тату во все тело (фото)
    Немецкая пенсионерка потратила все сбережения на тату во все тело (фото)
    Немецкая пенсионерка потратила все сбережения на тату во все тело (фото)
    Немецкая пенсионерка потратила все сбережения на тату во все тело (фото)
    Немецкая пенсионерка потратила все сбережения на тату во все тело (фото)
    Немецкая пенсионерка потратила все сбережения на тату во все тело (фото)
    Немецкая пенсионерка потратила все сбережения на тату во все тело (фото)
    Немецкая пенсионерка потратила все сбережения на тату во все тело (фото)

    Кроме того, Тристан начала активно вести свой блог в Instagram, в котором стала делиться фотографиями в откровенных нарядах, которые демонстрируют яркие рисунки на ее теле. На данный момент на ее страницу подписаны 159 тысяч человек.

    Ранее «Скотч» сообщал, молодая мать настолько полюбила тату, что превратила себя в ходячий комикс.

    Все началось в 18 лет. Тогда новые знакомые затащили Юлиану в тату-салон, а она не особо и сопротивлялась. Спустя несколько лет, когда сыну девушки исполнилось три года, она решила набить себе на ноге изображения его любимых героев. Так на бедре немки поселились Человек-паук, Железный человек и Капитан Америка

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    Теги: знаменитости татуировка шоу-бизнес
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    Немецкая пенсионерка потратила все сбережения на тату во все тело (фото)